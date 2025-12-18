Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по энергетике Одесчины — ДТЭК показали розбитую подстанцию

Удары по энергетике Одесчины — ДТЭК показали розбитую подстанцию

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 11:27
Атака РФ уничтожила подстанцию в Арцизе Одесской области
Уничтоженная подстанция в Одесской области. Фото: кадр из видео

Одесская область почти ежедневно оказывается под ударами российских атак. Целью снова становится энергетическая инфраструктура, от которой зависит свет в домах людей. Из-за обстрелов города и села остаются без электроэнергии. Энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях, чтобы восстановить подачу тока.

Видео уничтоженной подстанции в Одесской области показали в ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Удар по Арцизу

Российские войска полностью разрушили электроподстанцию в городе Арциз Одесской области. В ДТЭК обнародовали видео с места удара — от объекта фактически остались руины. Из-за атаки жители города остались без электроэнергии. В компании сообщили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей. Восстановительные работы продолжаются, однако масштабы разрушений значительно усложняют процесс.

Массированные атаки на энергетику

В последнее время Россия усилила удары по энергетическим объектам Одесской области. В частности, во время массированной атаки в ночь на 13 декабря без света осталась значительная часть потребителей области. Из-за масштабов повреждений энергетики работали в аварийном режиме. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации государственного уровня. Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергетической отрасли продолжают восстанавливать сети и оборудование.

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки на Николаевщине произошел частичный блэкаут. Также мы писали, что в Одесской области хотят компенсировать расходы бизнеса, которые работают как Пункты несокрушимости.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет подстанция
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации