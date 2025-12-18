Атака РФ уничтожила подстанцию в Арцизе Одесской области

Уничтоженная подстанция в Одесской области. Фото: кадр из видео

Одесская область почти ежедневно оказывается под ударами российских атак. Целью снова становится энергетическая инфраструктура, от которой зависит свет в домах людей. Из-за обстрелов города и села остаются без электроэнергии. Энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях, чтобы восстановить подачу тока.

Видео уничтоженной подстанции в Одесской области показали в ДТЭК.

Удар по Арцизу

Российские войска полностью разрушили электроподстанцию в городе Арциз Одесской области. В ДТЭК обнародовали видео с места удара — от объекта фактически остались руины. Из-за атаки жители города остались без электроэнергии. В компании сообщили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей. Восстановительные работы продолжаются, однако масштабы разрушений значительно усложняют процесс.

Массированные атаки на энергетику

В последнее время Россия усилила удары по энергетическим объектам Одесской области. В частности, во время массированной атаки в ночь на 13 декабря без света осталась значительная часть потребителей области. Из-за масштабов повреждений энергетики работали в аварийном режиме. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации государственного уровня. Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергетической отрасли продолжают восстанавливать сети и оборудование.

