В Одессе снова раздаются взрывы, сегодня, 18 декабря

В Одессе в очередной раз за сегодня прогремели взрывы. Россияне атакуют ударными БПЛА из акватории Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Пока информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 18 декабря, в Одессе снова были слышны взрывы. Враг в очередной раз за день атакует регион ударными БпЛА с Черного моря. Дроны летели в Затока/Овидиополь/Черноморск. Вероятно, работает ПВО. Тревога продолжается более 5 часов, с 09:38. На данный момент информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что сегодня утром оккупанты атаковали Одесскую область КАБами. Также мы писали, что ДТЭК показали кадры уничтоженной подстанции в Одесской области.