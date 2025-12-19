Відео
Головна Одеса КПП до Молдови зачинені — що відбувається на трасі Одеса-Рені

КПП до Молдови зачинені — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:58
Обмеження руху в Одеській області та закриття КПП
Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

В Одеській області тимчасово обмежили рух транспорту через Маяки та зупинили проїзд трасою Одеса — Рені. Це сталося через наслідки ворожої атаки по критичній інфраструктурі. Частину маршрутів перенаправили, окремі пункти пропуску на кордоні з Молдовою закрили. Водіїв просять врахувати зміни та планувати поїздки заздалегідь.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Проблеми з рухом

В Одеській області, сьогодні, 19 грудня, обмежили рух на автодорозі М-15 — від поста патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку селища Маяки. Транспорт скеровують на автодорогу М-16 у бік Кучурганів. Також перекритий з’їзд з траси М-05 Київ — Одеса в напрямку "Двох Стовпів". Обмеження діють і на ділянці від села Саф’яни — на виїзді з Ізмаїла в бік Маяків. Через атаку РФ рух трасою Одеса — Рені зупинено.

Закриття КПП

У зв’язку з цим тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспорту через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці кордону. Молдовська сторона повідомила про закриття пунктів "Маяки — Удобне — Паланка" та "Старокозаче — Тудора". Перевізникам і громадянам радять утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки та стежити за офіційними оновленнями.

Для перетину кордону пропонують альтернативні пункти у зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць. Для вантажів — "Мамалига — Крива" та "Сокиряни—Окниця", для пасажирів — "Бронниця — Унгурь", "Вашківці — Гріменкеуць", "Россошани — Брічень", "Кельменці — Ларга". Водночас повідомляють про перевантаження пункту "Могилів-Подільський — Отач".

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Одещину виникли проблеми з рухом потягів. Також ми писали про закриття КПП з Молдовою через російські обстріли.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
