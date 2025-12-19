Відео
Головна Одеса КПП з Одещини до Молдови не працюють — рух зупинено

КПП з Одещини до Молдови не працюють — рух зупинено

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:28
Перекриття траси Одеса — Рені через атаку дрона
КПП "Паланка". Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Республіки Молдова

Після нічної атаки дрона на Одещини тимчасово перекрили рух транспорту на трасі М-15 Одеса — Рені. Обмеження діють на ділянці поблизу села Маяки. Закрито рух через міст Маяки—Удобне, змінено роботу прикордонних і митних пунктів. Водіїв просять утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Читайте також:
На Одещині закрили рух до Молдови
Допис про закриття дороги. Фото: скриншот Службі відновлення та розвитку інфраструктури

Рух транспорту

Рух транспорту на автодорозі М-15 Одеса — Рені тимчасово зупинили на території села Маяки. Водіїв закликають, за можливості, обирати інші маршрути та з розумінням поставитися до обмежень. Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Закриття КПП

У прикордонній поліції Молдови уточнили, що о 04:10 перетин мосту Маяки — Удобне призупинили після нової атаки дрона. З міркувань безпеки всі транспортні засоби, які рухалися в бік Одеси, перенаправляють назад на територію Республіки Молдова. Також тимчасово зупинено роботу митного посту Паланка—Маяки—Удобне на виїзді з Молдови.

На пункті пропуску Тудора—Старокозаче дозволений рух лише для мандрівників у напрямку Бєлгорода-Дністровського. Митні та прикордонні служби радять громадянам відкласти поїздки цим маршрутом до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через атаку на Одесу є проблеми з рухом потягів. Також ми писали, що з'явилися перші фото наслідків атаки на місто.

Одеса кордон КПП дороги Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
