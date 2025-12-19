Видео
КПП из Одесчины в Молдову не работают — движение остановлено

КПП из Одесчины в Молдову не работают — движение остановлено

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:28
Перекрытие трассы Одесса - Рени из-за атаки дрона
КПП "Паланка". Фото иллюстративное: Пограничная полиция Республики Молдова

После ночной атаки дрона в Одесской области временно перекрыли движение транспорта на трассе М-15 Одесса — Рени. Ограничения действуют на участке вблизи села Маяки. Закрыто движение через мост Маяки-Удобное, изменена работа пограничных и таможенных пунктов. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Сообщение о закрытии дороги. Фото: скриншот Службы восстановления и развития инфраструктуры

Движение транспорта

Движение транспорта на автодороге М-15 Одесса — Рени временно остановили на территории села Маяки. Водителей призывают, по возможности, выбирать другие маршруты и с пониманием отнестись к ограничениям. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Закрытие КПП

В пограничной полиции Молдовы уточнили, что в 04:10 пересечение моста Маяки — Удобное приостановили после новой атаки дрона. Из соображений безопасности все транспортные средства, которые двигались в сторону Одессы, перенаправляют обратно на территорию Республики Молдова. Также временно остановлена работа таможенного поста Паланка—Маяки—Удобное на выезде из Молдовы.

На пункте пропуска Тудора-Старокозачье разрешено движение только для путешественников в направлении Белгорода-Днестровского. Таможенные и пограничные службы советуют гражданам отложить поездки по этому маршруту до стабилизации ситуации.

Напомним, мы сообщали, что из-за атаки на Одессу есть проблемы с движением поездов. Также мы писали, что появились первые фото последствий атаки на город.

Одесса граница КПП дороги Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
