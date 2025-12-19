Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине проблемы с движением поездов после атаки — детали

На Одесчине проблемы с движением поездов после атаки — детали

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 09:50
Атака на железную дорогу в Одессе: изменения движения поездов
Поезд на путях. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Ночью, 19 декабря, Одесса снова снова была под прицелом. Под удар попала железнодорожная инфраструктура. На одной из станций разрушен пост, ранения получила работница железной дороги. Ее оперативно госпитализировали, состояние стабильное. Несмотря на повреждения, движение в одесском узле сохранено, но расписание пригородных поездов временно изменено.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Реклама
Читайте также:
В Одесі проблеми з рухом потягів
Сообщение председателя правления "Укрзализныци" об атаке. Фото: скриншот из Facebook

Последствия атаки

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Повреждена железнодорожная инфраструктура. По словам Александра Перцовского, ранена железнодорожница, ее сразу доставили в больницу. Состояние женщины оценивают как стабильное, ранение некритическое, однако врачи проводят операцию. Коллеги находятся рядом и поддерживают пострадавшую. В "Укрзализныце" заверили, что сделают все возможное для ее скорейшего восстановления.

Несмотря на разрушения, движение поездов в одесском железнодорожном узле не останавливали. Специалисты оперативно организовали работу, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность перевозок.

Движение поездов

В "Одесской железной дороге" уточнили, что враг повредил объекты инфраструктуры, поэтому для восстановления движения пришлось скорректировать расписание пригородных поездов на 19-22 декабря. Временно не будут курсировать:

19 и 20 декабря:

  • №6208 Одесса-Главная — Раздельная-1 (06:05-07:45)
  • №6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная (09:09-10:49)

19, 20 и 21 декабря:

  • №6254 Одесса-Главная — Подольск (10:50-14:42)
  • №6274 Подольск — Помошная (14:44-19:30)

20, 21 и 22 декабря:

  • №6273 Помошная — Подольск (06:20-11:27)
  • №6257 Подольск — Одесса-Главная (11:29-15:24)

Альтернативные рейсы:

  • №6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка
  • №6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная
  • №6202 Одесса-Главная — Раздельная-1
  • №6272 Подольск — Помошная
  • №6275 Помошная — Подольск
  • №6259 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная

Пассажиров просят учитывать обновления при планировании поездок.

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки на Одессу повреждена гражданская инфраструктура. Также мы писали, что вчера останавливали движение на трассе Одесса-Рени из-за вражеского обстрела.

Одесса Укрзализныця Одесская область Новости Одессы дроны атака поезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации