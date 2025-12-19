Атака на железную дорогу в Одессе: изменения движения поездов

Поезд на путях. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Ночью, 19 декабря, Одесса снова снова была под прицелом. Под удар попала железнодорожная инфраструктура. На одной из станций разрушен пост, ранения получила работница железной дороги. Ее оперативно госпитализировали, состояние стабильное. Несмотря на повреждения, движение в одесском узле сохранено, но расписание пригородных поездов временно изменено.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Сообщение председателя правления "Укрзализныци" об атаке. Фото: скриншот из Facebook

Последствия атаки

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Повреждена железнодорожная инфраструктура. По словам Александра Перцовского, ранена железнодорожница, ее сразу доставили в больницу. Состояние женщины оценивают как стабильное, ранение некритическое, однако врачи проводят операцию. Коллеги находятся рядом и поддерживают пострадавшую. В "Укрзализныце" заверили, что сделают все возможное для ее скорейшего восстановления.

Несмотря на разрушения, движение поездов в одесском железнодорожном узле не останавливали. Специалисты оперативно организовали работу, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность перевозок.

Движение поездов

В "Одесской железной дороге" уточнили, что враг повредил объекты инфраструктуры, поэтому для восстановления движения пришлось скорректировать расписание пригородных поездов на 19-22 декабря. Временно не будут курсировать:

19 и 20 декабря:

№6208 Одесса-Главная — Раздельная-1 (06:05-07:45)

№6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная (09:09-10:49)

19, 20 и 21 декабря:

№6254 Одесса-Главная — Подольск (10:50-14:42)

№6274 Подольск — Помошная (14:44-19:30)

20, 21 и 22 декабря:

№6273 Помошная — Подольск (06:20-11:27)

№6257 Подольск — Одесса-Главная (11:29-15:24)

Альтернативные рейсы:

№6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка

№6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная

№6202 Одесса-Главная — Раздельная-1

№6272 Подольск — Помошная

№6275 Помошная — Подольск

№6259 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная

Пассажиров просят учитывать обновления при планировании поездок.

