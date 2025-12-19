Атака на залізницю в Одесі: зміни руху поїздів

Потяг на коліях. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Уночі, 19 грудня, Одеса знову знову була під прицілом. Під удар потрапила залізнична інфраструктура. На одній зі станцій зруйновано пост, поранення дістала працівниця залізниці. Її оперативно госпіталізували, стан стабільний. Попри пошкодження, рух в одеському вузлі збережено, але розклад приміських поїздів тимчасово змінено.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Допис голови правління "Укрзалізниці" про атаку. Фото: скриншот із Facebook

Наслідки атаки

В ніч на 19 грудня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджено залізничну інфраструктуру. За словами Олександра Перцовського, поранено залізничницю. Її одразу доправили до лікарні. Стан жінки оцінюють як стабільний, поранення некритичне, однак лікарі проводять операцію. Колеги перебувають поруч і підтримують постраждалу. В "Укрзалізниці" запевнили, що зроблять усе можливе для її якнайшвидшого відновлення.

Попри руйнування, рух поїздів в одеському залізничному вузлі не зупиняли. Фахівці оперативно організували роботу, щоб забезпечити безпеку та безперервність перевезень.

Рух потягів

В "Одеській залізниці" уточнили, що ворог пошкодив об’єкти інфраструктури, тож для відновлення руху довелося скоригувати розклад приміських поїздів на 19–22 грудня. Тимчасово не курсуватимуть:

19 та 20 грудня:

№6208 Одеса-Головна — Роздільна-1 (06:05–07:45)

№6207 Роздільна-1 — Одеса-Головна (09:09–10:49)

19, 20 та 21 грудня:

№6254 Одеса-Головна — Подільськ (10:50–14:42)

№6274 Подільськ — Помічна (14:44–19:30)

20, 21 та 22 грудня:

№6273 Помічна — Подільськ (06:20–11:27)

№6257 Подільськ — Одеса-Головна (11:29–15:24)

Альтернативні рейси:

№6252 Одеса-Головна — Роздільна-1 — Вапнярка

№6255 Вапнярка — Роздільна-1 — Одеса-Головна

№6202 Одеса-Головна — Роздільна-1

№6272 Подільськ — Помічна

№6275 Помічна — Подільськ

№6259 Вапнярка — Подільськ — Одеса-Головна

Пасажирів просять враховувати оновлення під час планування поїздок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Одесу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також ми писали, що вчора зупиняли рух на трасі Одеса-Рені через ворожий обстріл.