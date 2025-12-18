Відео
Головна Одеса На Одещині обмежили рух через держкордон — яка причина

На Одещині обмежили рух через держкордон — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 19:13
На Одещині обмежили рух до Молдови через атаку РФ
Автівки на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У четвер, 18 грудня, на Одещині через авіаційну атаку РФ зафіксовано ускладнення транспортного сполучення в напрямку державного кордону з Молдовою. Прикордонники закликають громадян враховувати обмеження руху та тимчасово утриматися від поїздок до стабілізації ситуації.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у Telegram.

Читайте також:

На Одещині обмежили рух до Молдови — що відомо

Сьогодні, 18 грудня, на Одещині, внаслідок авіаційної атаки РФ, рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

За даними ДПСУ, внаслідок атаки Росії, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені".

"Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки", — зазначили у Держприкордонслужбі.

На Одещині обмежили рух до Молдови
Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Раніше ми інформували, що сьогодні російські окупанти атакували цивільних на Одещині.

Також ми повідомляли, що 18 грудня на трасі Одеса–Рені утворилися великі затори.

Одеса Молдова прикордонники Одеська область ДПСУ виїзд за кордон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
