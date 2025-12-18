На Одещині обмежили рух до Молдови через атаку РФ

На Одещині обмежили рух через держкордон — яка причина
У четвер, 18 грудня, на Одещині через авіаційну атаку РФ зафіксовано ускладнення транспортного сполучення в напрямку державного кордону з Молдовою. Прикордонники закликають громадян враховувати обмеження руху та тимчасово утриматися від поїздок до стабілізації ситуації.
Про це інформує Державна прикордонна служба України у Telegram.
На Одещині обмежили рух до Молдови — що відомо
Сьогодні, 18 грудня, на Одещині, внаслідок авіаційної атаки РФ, рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.
За даними ДПСУ, внаслідок атаки Росії, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені".
"Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки", — зазначили у Держприкордонслужбі.
