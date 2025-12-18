На Одещині обмежили рух до Молдови через атаку РФ

Автівки на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У четвер, 18 грудня, на Одещині через авіаційну атаку РФ зафіксовано ускладнення транспортного сполучення в напрямку державного кордону з Молдовою. Прикордонники закликають громадян враховувати обмеження руху та тимчасово утриматися від поїздок до стабілізації ситуації.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у Telegram.

На Одещині обмежили рух до Молдови — що відомо

Сьогодні, 18 грудня, на Одещині, внаслідок авіаційної атаки РФ, рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

За даними ДПСУ, внаслідок атаки Росії, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені".

"Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки", — зазначили у Держприкордонслужбі.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Раніше ми інформували, що сьогодні російські окупанти атакували цивільних на Одещині.

Також ми повідомляли, що 18 грудня на трасі Одеса–Рені утворилися великі затори.