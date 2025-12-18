Великі затори на трасі Одеса–Рені 18 грудня: поради водіям

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 18 грудня, на трасі Одеса–Рені утворилися великі затори у напрямку кордону з Молдовою. Водіям варто враховувати можливі затримки та заздалегідь планувати свої поїздки, щоб уникнути незручностей.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сильні затори утворилися на кількох ділянках. Скупчення машин фіксується на виїзді з Одеси, біля села Маяки, біля НПП "Нижньодністровський", перед кордоном та на самому КПП "Паланка". Шлях до кордону займе 1 годину 43 хвилини. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також завантажений. Крім заторів до КПП "Паланка" є проблеми з рухом на виїзді з транзитної ділянки та на самому пункті пропуску "Старокозаче" затримок не зафіксовано. Орієнтовний час у дорозі становить майже 2 години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону зараз сповільнений. Затримки виникли в районі транзитної ділянки, однак після її проходження дорога стає значно вільнішою, що дозволяє рухатися без зупинок і затримок. Загальний час у дорозі становить 4 години 43 хвилини.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

