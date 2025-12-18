Большие пробки на трассе Одесса-Рени 18 декабря: советы водителям

Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 18 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки в направлении границы с Молдовой. Водителям стоит учитывать возможные задержки и заранее планировать свои поездки, чтобы избежать неудобств.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сильные пробки образовались на нескольких участках. Скопление машин фиксируется на выезде из Одессы, возле села Маяки, возле НПП "Нижнеднестровский", перед границей и на самом КПП "Паланка". Путь до границы займет 1 час 43 минуты. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также загружено. Кроме пробок до КПП "Паланка" есть проблемы с движением на выезде из транзитного участка и на самом пункте пропуска "Староказачье" задержек не зафиксировано. Ориентировочное время в пути составляет почти 2 часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени вблизи молдавской границы сейчас замедлено. Задержки возникли в районе транзитного участка, однако после его прохождения дорога становится значительно свободнее, что позволяет двигаться без остановок и задержек. Общее время в пути составляет 4 часа 43 минуты.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

