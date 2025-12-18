В Одесской области ограничили движение в Молдову из-за атаки РФ

Машины на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В четверг, 18 декабря, в Одесской области из-за авиационной атаки РФ зафиксировано осложнение транспортного сообщения в направлении государственной границы с Молдовой. Пограничники призывают граждан учитывать ограничения движения и временно воздержаться от поездок до стабилизации ситуации.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

В Одесской области ограничили движение в Молдову — что известно

Сегодня, 18 декабря, в Одесской области, в результате авиационной атаки РФ, движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено.

По данным ГПСУ, в результате атаки России, осуществленной по объекту критической инфраструктуры, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".

"Рекомендуем гражданам воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки", — отметили в Госпогранслужбе.

Ранее мы информировали, что сегодня российские оккупанты атаковали гражданских в Одесской области.

Также мы сообщали, что 18 декабря на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки.