В Одесской области ограничили движение в Молдову из-за атаки РФ

В Одесской области ограничили движение через госграницу — причина
В четверг, 18 декабря, в Одесской области из-за авиационной атаки РФ зафиксировано осложнение транспортного сообщения в направлении государственной границы с Молдовой. Пограничники призывают граждан учитывать ограничения движения и временно воздержаться от поездок до стабилизации ситуации.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
В Одесской области ограничили движение в Молдову — что известно
Сегодня, 18 декабря, в Одесской области, в результате авиационной атаки РФ, движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено.
По данным ГПСУ, в результате атаки России, осуществленной по объекту критической инфраструктуры, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".
"Рекомендуем гражданам воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки", — отметили в Госпогранслужбе.
