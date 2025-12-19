Ограничение движения в Одесской области и закрытие КПП

Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Одесской области временно ограничили движение транспорта через Маяки и остановили проезд по трассе Одесса — Рени. Это произошло из-за последствий вражеской атаки по критической инфраструктуре. Часть маршрутов перенаправили, отдельные пункты пропуска на границе с Молдовой закрыли. Водителей просят учесть изменения и планировать поездки заранее.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с движением

В Одесской области, сегодня, 19 декабря, ограничили движение на автодороге М-15 — от поста патрульной полиции "Два Столба" в направлении поселка Маяки. Транспорт направляют на автодорогу М-16 в сторону Кучурганов. Также перекрыт съезд с трассы М-05 Киев — Одесса в направлении "Двух Столбов". Ограничения действуют и на участке от села Сафьяны — на выезде из Измаила в сторону Маяков. Из-за атаки РФ движение по трассе Одесса — Рени остановлено.

Закрытие КПП

В связи с этим временно не осуществляется пропуск граждан и транспорта через отдельные пункты пропуска на украинско-молдавском участке границы. Молдавская сторона сообщила о закрытии пунктов "Маяки — Удобное — Паланка" и "Староказачье — Тудора". Перевозчикам и гражданам советуют воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки и следить за официальными обновлениями.

Для пересечения границы предлагают альтернативные пункты в зонах деятельности Винницкой и Черновицкой таможен. Для грузов — "Мамалыга — Кривая" и "Сокиряны-Окница", для пассажиров — "Бронница — Унгурь", "Вашковцы — Грименкеуц", "Россошаны — Бричень", "Кельменцы — Ларга". В то же время сообщают о перегрузке пункта "Могилев-Подольский — Отач".

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки в Одесской области возникли проблемы с движением поездов. Также мы писали о закрытии КПП с Молдовой из-за российских обстрелов.