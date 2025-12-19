В Одесі пролунали вибухи, зараз, 19 грудня

Дим в небі. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі сьогодні, 19 грудня, пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними БпЛА з акваторії Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 19 грудня, в Одесі було чутно серію вибухів. Ворог атакує регіон дронами з Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Одеси, згодом зазначили, що вони летять у бік населеного пункту Маяки зі сходу. Тривогу оголосили о 13:01, вибухи лунали близько 13:08. Інформації про наслідки станом на зараз немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували транспортну та енергетичну інфраструктуру Одещини. Також ми писали про те, як прикордонники збивали дрони над регіоном.