В Одессе прогремели взрывы, сейчас, 19 декабря

Дым в небе. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе сегодня, 19 декабря, прогремели взрывы. Россияне атакуют ударными БпЛА из акватории Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 19 декабря, в Одессе была слышна серия взрывов. Враг атакует регион дронами с Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении Одессы, впоследствии отметили, что они летят в сторону населенного пункта Маяки с востока. Тревогу объявили в 13:01, взрывы раздавались около 13:08. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Также мы писали о том, как пограничники сбивали дроны над регионом.