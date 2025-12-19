Сбитие "Шахедов" над Одесской областью 19 декабря: видео

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Генштаб

Россия продолжает ежедневно терроризировать мирное население Одесской области. Город и область постоянно находятся под ударом вражеских снарядов. Украинские защитники уничтожают беспилотники оккупантов, чтобы те не долетели до критической и гражданской инфраструктуры.

Видео сбивания дронов показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама

Читайте также:

Сбивание дронов

Бойцы Одесского пограничного отряда во время боевой работы мобильной огневой группы в ночь на 19 декабря, попали во вражеский БпЛА типа Shahed-136/131. Дрон направлялся для удара по объектам инфраструктуры области, но был уничтожен на подлете. Кроме того, Военно-Морские Силы ВС Украины за минувшие сутки сбили еще 8 ударных "Шахедов" во время воздушных атак оккупантов. Вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны они продолжают работать в небе, на море и на земле.

По состоянию на утро 19 декабря 2025 года противовоздушная оборона юга Украины уничтожила 60 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Также 18 декабря был сбит один разведывательный и 11 ударных беспилотников. В Одесской области благодаря активному противодействию две авиабомбы с повышенной дальностью поражения не достигли своих целей.

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала Одесскую область ударными БпЛА. Также мы писали, что вчера в результате обстрела погибла мать троих детей.