Головна Одеса Збиття дронів над Одещиною — прикордонники показали відео

Збиття дронів над Одещиною — прикордонники показали відео

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:07
Збиття «Шахедів» над Одещиною 19 грудня: відео
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Генштаб

Росія продовжує щодня тероризувати мирне населення Одещини. Місто та область постійно перебувають під ударом ворожих снарядів. Українські захисники нищать безпілотники окупантів, аби ті не долетіти до критичної та цивільної інфраструктури.

Відео збиття дронів показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Збиття дронів

Бійці Одеського прикордонного загону під час бойової роботи мобільної вогневої групи у ніч на 19 грудня, влучили у ворожий БпЛА типу Shahed-136/131. Дрон прямував для удару по об’єктах інфраструктури області, але був знищений на підльоті. Крім того, Військово-Морські Сили ЗС України за минулу добу збили ще 8 ударних "Шахедів" під час повітряних атак окупантів. Разом із підрозділами інших складових Сил оборони вони продовжують працювати в небі, на морі та на землі.

Станом на ранок 19 грудня 2025 року протиповітряна оборона півдня України знищила 60 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів. Також 18 грудня було збито один розвідувальний і 11 ударних безпілотників. На Одещині завдяки активній протидії дві авіабомби з підвищеною дальністю ураження не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала Одещину ударними БпЛА. Також ми писали, що вчора внаслідок обстрілу загинула мати трьох дітей.

Одеса Одеська область Новини Одеси ППО дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
