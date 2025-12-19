Отключение света в Одесской области после атаки 19 декабря

Поврежденная ТЭС в Украине. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной после ночных ударов по энергетической инфраструктуре. По состоянию на утро 19 декабря без света здесь остаются десятки тысяч потребителей. Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее заживить дома и объекты.

Об этом сообщили во время брифинга в Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме

По словам заместителя министра энергетики Украины Александра Вязовченко, именно Одесский регион больше всего пострадал от ночных атак. В нескольких громадах повреждены сети распределения, часть оборудования вышла из строя. По состоянию на утро 19 декабря без света здесь остаются более 73 тысяч потребителей. Ремонтные бригады уже на местах, восстановление продолжается поэтапно.

Самая сложная ситуация также сохраняется в приграничных и прифронтовых областях — Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Там зафиксированы масштабные разрушения генерации и линий электропередачи. На Днепропетровщине из-за ударов без света остаются более 26 тысяч абонентов.

Восстановительные работы продолжаются и на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", и на объектах местных операторов. Из-за повреждения сетей в части регионов продолжают действовать почасовые отключения. В Минэнерго призывают потребителей экономить электроэнергию и переносить энергоемкие дела на ночные часы после 23:00.

Отдельно в правительстве сообщили, что после пересмотра перечней критической инфраструктуры удалось высвободить не менее 800 МВт мощности. Это должно помочь сократить продолжительность отключений в зимний период.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе люди перекрыли движение транспорта на одной из улиц из-за длительного отключения света. Также мы писали, что в ДТЭК показали уничтоженную подстанцию в Одесской области.