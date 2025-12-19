Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе из-за отсутствия света перекрыли улицу — реакция властей

В Одессе из-за отсутствия света перекрыли улицу — реакция властей

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 00:15
Митинг против отсутствия света в Одессе — реакция Кипера и Королева
Олег Кипер. Фото: Думская

В четверг, 18 декабря, в Одессе из-за длительного отсутствия электроэнергии люди перекрыли одну из главных улиц. По информации местных СМИ, в некоторых домах света нет уже около восьми суток.

На акцию протеста отреагировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на митинг против отсутствия света
Скриншот сообщения Олега Кипера

Реакция ОВА и райадминистрации на митинги против отсутствия света

Начальник Одесской ОВА отметил, что в результате вражеских атак энергетика Одесской области получила масштабные повреждения. Восстановительные работы продолжаются, но им мешают повторные обстрелы и постоянные воздушные тревоги.

Энергетики работают круглосуточно и делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом в кратчайшие сроки. Все проблемные адреса в работе.

"Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд — это сложно и утомительно... Прошу одесситов сохранять выдержку. Пока работы продолжаются, в городе работают Пункты Несокрушимости", — написал Кипер.

Руководитель Приморской районной администрации Марат Королев в комментарии Новини.LIVE подтвердил, что ситуация с электроснабжением остается сложной. В части домов свет появлялся, а потом его снова отключали. Есть и дома, в которых электроэнергии нет несколько дней подряд.

Представители райадминистрации пообщались с энергетиками и местными жителями. Электроснабжение должны были восстановить до конца суток 18 декабря. Правда, из-за недостатка мощностей обеспечить светом всех потребителей в течение одного дня невозможно.

Напомним, после массированного удара, который россияне нанесли по Одесской области в ночь на 13 декабря, без света до сих пор остаются около 8,6 тысячи человек. Речь идет о жителях Арциза и еще пяти населенных пунктов региона.

Ранее в ДТЭК показали, как выглядит подстанция в Арцизе после российского удара. Объект превратился в руины.

электроэнергия протесты обстрелы электроснабжение Новости Одессы Олег Кипер
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации