Митинг против отсутствия света в Одессе — реакция Кипера и Королева

Олег Кипер. Фото: Думская

В четверг, 18 декабря, в Одессе из-за длительного отсутствия электроэнергии люди перекрыли одну из главных улиц. По информации местных СМИ, в некоторых домах света нет уже около восьми суток.

На акцию протеста отреагировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Скриншот сообщения Олега Кипера

Реакция ОВА и райадминистрации на митинги против отсутствия света

Начальник Одесской ОВА отметил, что в результате вражеских атак энергетика Одесской области получила масштабные повреждения. Восстановительные работы продолжаются, но им мешают повторные обстрелы и постоянные воздушные тревоги.

Энергетики работают круглосуточно и делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом в кратчайшие сроки. Все проблемные адреса в работе.

"Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд — это сложно и утомительно... Прошу одесситов сохранять выдержку. Пока работы продолжаются, в городе работают Пункты Несокрушимости", — написал Кипер.

Руководитель Приморской районной администрации Марат Королев в комментарии Новини.LIVE подтвердил, что ситуация с электроснабжением остается сложной. В части домов свет появлялся, а потом его снова отключали. Есть и дома, в которых электроэнергии нет несколько дней подряд.

Представители райадминистрации пообщались с энергетиками и местными жителями. Электроснабжение должны были восстановить до конца суток 18 декабря. Правда, из-за недостатка мощностей обеспечить светом всех потребителей в течение одного дня невозможно.

Напомним, после массированного удара, который россияне нанесли по Одесской области в ночь на 13 декабря, без света до сих пор остаются около 8,6 тысячи человек. Речь идет о жителях Арциза и еще пяти населенных пунктов региона.

Ранее в ДТЭК показали, как выглядит подстанция в Арцизе после российского удара. Объект превратился в руины.