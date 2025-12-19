Мітинг проти відсутності світла в Одесі — реакція Кіпера та Корольова

Олег Кіпер. Фото: Думська

У четвер, 18 грудня, в Одесі через тривалу відсутність електроенергії люди перекрили одну з головних вулиць. За інформацією місцевих ЗМІ, у деяких будинках світла немає вже близько восьми діб.

На акцію протесту відреагував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реакція ОВА та райадміністрації на мітинги проти відсутності світла

Начальник Одеської ОВА наголосив, що внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи тривають, але на заваді їм стають повторні обстрілі й постійні повітряні тривоги.

Енергетики працюють цілодобово й роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Усі проблемні адреси в роботі.

"Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль — це складно і виснажливо... Прошу одеситів зберігати витримку. Поки роботи продовжуються, у місті працюють Пункти Незламності", — написав Кіпер.

Керівник Приморської районної адміністрації Марат Корольов у коментарі Новини.LIVE підтвердив, що ситуація з електропостачанням залишається складною. У частині будинків світло з'являлося, а потім його знову відключали. Є й будинки, у яких електроенергії немає кілька днів поспіль.

Представники райадміністрації поспілкувалися з енергетиками й місцевими мешканцями. Електропостачання мали відновити до кінця доби 18 грудня. Щоправда, через нестачу потужностей забезпечити світлом усіх споживачів упродовж одного дня неможливо.

Нагадаємо, після масованого удару, якого росіяни завдали по Одещині в ніч проти 13 грудня, без світла досі залишаються близько 8,6 тисячі людей. Йдеться про жителів Арцизу та ще п'ятьох населених пунктів регіону.

Раніше у ДТЕК показали, який вигляд має підстанція в Арцизі після російського удару. Об'єкт перетворився на руїни.