Наслідки атаки РФ: скільки людей без світла в Арцизі на Одещині

Люди у пункті незламності в Арцизі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі Одещини частина регіону залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація — в Арцизі, який зазнав значних пошкоджень. Без світла нині близько тисячі мешканців. Влада розгорнула пункти допомоги для людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Ситуація зі світлом

Після масованої атаки російських військ в ніч на 13 грудня по енергетичних об’єктах в Арцизі та ще п’яти населених пунктах Одещини без електропостачання залишаються близько 8,6 тисячі людей. Про це 18 грудня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, Арциз став одним із найбільш постраждалих міст регіону.

Наразі без світла залишаються окремі райони міста та кілька навколишніх населених пунктів. Особливо складна ситуація у багатоповерхівках з електроопаленням, де відсутність живлення напряму впливає на умови проживання. Для підтримки мешканців у громаді вже розгорнули місця обігріву, стаціонарні пункти незламності та польову кухню. В одному з пунктів також облаштували місця для ночівлі. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

"Дякую місцевій владі, рятувальникам, медикам, комунальним службам, благодійникам, волонтерам та небайдужим підприємцям за злагоджену і відповідальну роботу в складних умовах. А більш за все дякую мешканцям Арциза — за витримку, згуртованість та взаємну підтримку", — написав Кіпер.

Що відомо про атаку РФ

У ніч та вранці 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак РФ. Російські війська били по регіону дронами та ракетами у кілька хвиль. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові, адміністративні будівлі та об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина Одеси та області залишилася без світла, води й тепла. За офіційними даними, постраждали щонайменше троє людей.

