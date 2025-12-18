Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одещина без світла — скільки людей чекають відновлення

Одещина без світла — скільки людей чекають відновлення

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 16:55
Наслідки атаки РФ: скільки людей без світла в Арцизі на Одещині
Люди у пункті незламності в Арцизі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі Одещини частина регіону залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація — в Арцизі, який зазнав значних пошкоджень. Без світла нині близько тисячі мешканців. Влада розгорнула пункти допомоги для людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Ситуація зі світлом

Після масованої атаки російських військ в ніч на 13 грудня по енергетичних об’єктах в Арцизі та ще п’яти населених пунктах Одещини без електропостачання залишаються близько 8,6 тисячі людей. Про це 18 грудня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, Арциз став одним із найбільш постраждалих міст регіону.

Наразі без світла залишаються окремі райони міста та кілька навколишніх населених пунктів. Особливо складна ситуація у багатоповерхівках з електроопаленням, де відсутність живлення напряму впливає на умови проживання. Для підтримки мешканців у громаді вже розгорнули місця обігріву, стаціонарні пункти незламності та польову кухню. В одному з пунктів також облаштували місця для ночівлі. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

"Дякую місцевій владі, рятувальникам, медикам, комунальним службам, благодійникам, волонтерам та небайдужим підприємцям за злагоджену і відповідальну роботу в складних умовах. А більш за все дякую мешканцям Арциза — за витримку, згуртованість та взаємну підтримку", — написав Кіпер.

Що відомо про атаку РФ

У ніч та вранці 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак РФ. Російські війська били по регіону дронами та ракетами у кілька хвиль. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові, адміністративні будівлі та об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина Одеси та області залишилася без світла, води й тепла. За офіційними даними, постраждали щонайменше троє людей.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як виглядає знищена підстанція в Арцизі. Також ми писали про те, чи зможуть заживити усіх мешканців Одещини.

Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси світло атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації