Продан про кризу енергетики в Одесі: де були слабкі місця

Одещина пережила одну з найважчих енергетичних криз за час війни. Через російські обстріли регіон кілька днів залишався без світла, води та зв’язку. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, але проблеми залишаються.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів ексміністр палива та енергетики (2007-2010 рр.), ексміністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рр.) Юрій Продан.

Захист енергетики

Колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан зазначив, що ситуація в Одеському регіоні, яка сталася в ніч на 13 грудня, показала, наскільки вразливою залишається енергосистема великих міст під час війни. Він наголосив, що повністю застрахуватися від повторення такого сценарію наразі практично неможливо, особливо в умовах постійних обстрілів і навантаження на мережі.

"Перше за все, ми маємо розуміти, який захист є сьогодні в Києві і який — в Одесі. Очевидно, що тут є певні відмінності", — зазначив Продан.

Він наголосив, що однією з ключових проблем є відсутність єдиного центру відповідальності за енергетичну галузь на рівні уряду. На його думку, в державі має бути одна людина, яка цілодобово координує всі процеси в енергетиці.

"Повинна бути посада, фактично суміщена — віцепрем’єр і міністр енергетики, яка 24 години на добу займається цим питанням і має повну інформацію про ситуацію", — пояснив ексміністр.

Юрій Продан також звернув увагу на проблеми взаємодії між державними та приватними енергетичними компаніями. За відсутності постійного координаційного штабу, за його словами, ресурси на відновлення не завжди спрямовуються оперативно, навіть коли ситуація критична. Окремо він розкритикував формат роботи кризових штабів, які збираються раз на тиждень або рідше. На його переконання, в умовах масованих атак потрібне цілодобове управління, щоб одразу перекидати обладнання та фахівців у постраждалі регіони.

Відновлення світла на Одещині

Щодо строків відновлення енергосистеми Одеси, Продан зазначив, що конкретні дати можуть назвати лише компанії, які безпосередньо виконують роботи. Водночас він висловив сподівання, що світло людям повернуть якомога швидше.

"Сподіваюся, що енергетики максимально швидко відновлять подачу світла, щоб люди могли зустріти свята з мінімально необхідним рівнем енергозабезпечення", — зазначив Продан.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру в Черкасах. Також, Геннадій Рябцев розповів, що потрібно для зменшення часу відключень світла.