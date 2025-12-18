Продан о кризисе энергетики в Одессе: где были слабые места

Энергетики оценивают повреждения на подстанции. Фото иллюстративное: кадр из видео

Одесская область пережила один из самых тяжелых энергетических кризисов за время войны. Из-за российских обстрелов регион несколько дней оставался без света, воды и связи. Ситуацию удалось частично стабилизировать, но проблемы остаются.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал экс-министр топлива и энергетики (2007-2010 гг.), экс-министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 гг.) Юрий Продан.

Защита энергетики

Бывший министр топлива и энергетики Юрий Продан отметил, что ситуация в Одесском регионе, которая произошла в ночь на 13 декабря, показала, насколько уязвимой остается энергосистема крупных городов во время войны. Он подчеркнул, что полностью застраховаться от повторения такого сценария сейчас практически невозможно, особенно в условиях постоянных обстрелов и нагрузки на сети.

"Прежде всего, мы должны понимать, какая защита есть сегодня в Киеве и какая — в Одессе. Очевидно, что здесь есть определенные различия", — отметил Продан.

Он отметил, что одной из ключевых проблем является отсутствие единого центра ответственности за энергетическую отрасль на уровне правительства. По его мнению, в государстве должен быть один человек, который круглосуточно координирует все процессы в энергетике.

"Должна быть должность, фактически совмещенная — вице-премьер и министр энергетики, которая 24 часа в сутки занимается этим вопросом и имеет полную информацию о ситуации", — пояснил экс-министр.

Юрий Продан также обратил внимание на проблемы взаимодействия между государственными и частными энергетическими компаниями. При отсутствии постоянного координационного штаба, по его словам, ресурсы на восстановление не всегда направляются оперативно, даже когда ситуация критическая. Отдельно он раскритиковал формат работы кризисных штабов, которые собираются раз в неделю или реже. По его убеждению, в условиях массированных атак нужно круглосуточное управление, чтобы сразу перебрасывать оборудование и специалистов в пострадавшие регионы.

Восстановление света в Одесской области

Относительно сроков восстановления энергосистемы Одессы, Продан отметил, что конкретные даты могут назвать только компании, которые непосредственно выполняют работы. В то же время он выразил надежду, что свет людям вернут как можно скорее.

"Надеюсь, что энергетики максимально быстро восстановят подачу света, чтобы люди могли встретить праздники с минимально необходимым уровнем энергообеспечения", — отметил Продан.

Напомним, мы сообщали, что россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в Черкассах. Также, Геннадий Рябцев рассказал, что нужно для уменьшения времени отключений света.