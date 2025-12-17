Как будут отключать свет в Одессе и области — эксперт рассказал о ситуации

Электрики. Фото: ДТЭК

В Одессе и Одесской области как минимум до конца недели будут действовать графики стабилизационных отключений света. Самая сложная ситуация сейчас в городе Арциз, где восстановление электроснабжения планируется минимум через неделю.

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE в среду, 17 декабря.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация с электроснабжением в Одесской области

По словам эксперта, в до конца этой недели в Одессе и области вернутся стабилизационные отключения объемом на 12-14 часов.

"Город и область будут почти полностью переведены на стабилизационные отключения до конца этой недели. С Арцизом ситуация, к сожалению, сложнее, там где-то до 24-25 декабря если они смогут восстановить электроснабжение будет хорошо. Но для Одессы и остальной Одесской области до конца недели вернутся графики по 12-14 часов, но хотя бы будет понятно когда и в каком количестве будет отключение", — отметил Рябов.

Однако, по его словам, без срочного привлечения дополнительной генерации существует риск серьезных проблем для всей энергосистемы региона.

"Без дополнительной генерации, и это не солнце, у нас могут возникнуть проблемы в энергетической системе. И этот вопрос нужно решить как можно быстрее. Сейчас это 3-4 очереди, но россияне не будут отказываться от дальнейших ударов", — сказал эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказала Новини.LIVE, какая ситуация в энергетике Украины и к чему стоит готовиться украинцам этой зимой.

А также в Минэнерго раскрыли масштаб проблем в энергетике страны.