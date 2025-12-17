Як відключатимуть світло в Одесі та області — експерт розповів про ситуацію

Електрики. Фото: ДТЕК

У Одесі та Одеській область щонайменше до кінця тижня будуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Найскладніша ситуацію наразі у місті Арциз, де відновлення електропостачання планується мінімум за тиждень.

Про це повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE в середу, 17 грудня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з електропостачанням на Одещині

За словами експерта, у до кінця цього тижня в Одесі та області повернуться стабілізаційні відключення обсягом на 12-14 годин.

"Місто та область будуть майже повністю переведені на стабілізаційні відключення до кінця цього тижня. З Арцизом ситуація, на жаль, складніше, там десь до 24-25 грудня якщо вони зможуть відновити електропостачання буде добре. Але для Одеси та решти Одещини до кінця тижня повернуться графіки по 12-14 годин, але хоча б буде зрозуміло коли та в якій кількості буде відключення", — зазначив Рябов.

Однак, за його словами, без термінового залучення додаткової генерації існує ризик серйозних проблем для всієї енергосистеми регіону.

"Без додаткової генерації, і це не сонце, у нас можуть виникнути проблеми в енергетичній системі. І це питання потрібно вирішити якнайшвидше. Зараз це 3-4 черги, але росіяни не будуть відмовлятися від подальших ударів", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше експертка розповіла Новини.LIVE, яка ситуація в енергетиці України та до чого варто готуватися українцям цієї зими.

А також у Міненерго розкрили масштаб проблем в енергетиці країни.