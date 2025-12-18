Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Енергосистема Одещини — коли в усіх домівках буде світло

Енергосистема Одещини — коли в усіх домівках буде світло

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 13:40
Світло в Одесі: відновлення та обмеження в пікові години
Олексій Кулеба під час наради. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Одещина продовжує відновлення після масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Світло поступово повертають у домівки, тепло й вода подаються безперебійно. Водночас енергосистема працює в складному режимі. Влада готує рішення, щоб зробити її стійкішою у довгостроковій перспективі.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Реклама
Читайте також:

Відновлення електропостачання

На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів. За останню добу електропостачання повернули ще понад 20 тисячам абонентів. Роботи з заживлення продовжуються для ще близько 12 тисяч осель у двох районах міста та області. Олексій Кулеба сьогодні, 18 грудня заявив, що регіон наразі забезпечений централізованим теплом і водою.

Ситуація в енергосистемі Одещини: коли дадуть світло
Прем'єр-міністрека України Юлія Свириденко. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У компанії ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що фахівці вже знайшли технічні рішення, які дозволили подати світло майже всім клієнтам. Водночас обладнання працює на межі можливостей, а тимчасові ремонтні схеми не здатні передати весь необхідний обсяг електроенергії. Через це в частині Одеси та Одеського району можливі вимушені аварійні відключення, особливо в ранкові та вечірні години пікового споживання.

Енергетики звертаються до мешканців із проханням зменшити навантаження на мережі. Одеситів закликають не вмикати всі електроприлади одночасно, а користуватися ними почергово. За словами фахівців, це допоможе уникнути перевантажень і зберегти світло в домівках.

Посилення інфраструктури

За словами Кулеби, уряд працює над посиленням енергетичної стійкості регіону. Він наголосив, що завдання держави — зробити стабільність Одещини системною.

"Одещина тримається. Наше завдання — дати регіону інструменти, щоб ця стійкість була довгостроковою", — зазначив він.

Ситуація в енергосистемі Одещини: коли дадуть світло
Засідання уряду. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

На засіданні Кабміну ухвалили рішення про підготовку програми компенсацій для підприємств, які самостійно забезпечують резервне електроживлення. Йдеться про часткове відшкодування витрат на генератори, акумулятори, джерела безперебійного живлення, мобільні електростанції та паливо. Адже саме резервне й децентралізоване живлення є ключовим для безперервної роботи бізнесу, портів і логістики в умовах війни.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, через що сталася енергетична криза на Одещині. Також ми писали, що в ДТЕК показали знищену підстанцію в Арцизі на Одещині.

Одеса Одеська область Новини Одеси відновлення енергосистема світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації