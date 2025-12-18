Світло в Одесі: відновлення та обмеження в пікові години

Олексій Кулеба під час наради. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Одещина продовжує відновлення після масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Світло поступово повертають у домівки, тепло й вода подаються безперебійно. Водночас енергосистема працює в складному режимі. Влада готує рішення, щоб зробити її стійкішою у довгостроковій перспективі.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Відновлення електропостачання

На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після ворожих обстрілів. За останню добу електропостачання повернули ще понад 20 тисячам абонентів. Роботи з заживлення продовжуються для ще близько 12 тисяч осель у двох районах міста та області. Олексій Кулеба сьогодні, 18 грудня заявив, що регіон наразі забезпечений централізованим теплом і водою.

Прем'єр-міністрека України Юлія Свириденко. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У компанії ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що фахівці вже знайшли технічні рішення, які дозволили подати світло майже всім клієнтам. Водночас обладнання працює на межі можливостей, а тимчасові ремонтні схеми не здатні передати весь необхідний обсяг електроенергії. Через це в частині Одеси та Одеського району можливі вимушені аварійні відключення, особливо в ранкові та вечірні години пікового споживання.

Енергетики звертаються до мешканців із проханням зменшити навантаження на мережі. Одеситів закликають не вмикати всі електроприлади одночасно, а користуватися ними почергово. За словами фахівців, це допоможе уникнути перевантажень і зберегти світло в домівках.

Посилення інфраструктури

За словами Кулеби, уряд працює над посиленням енергетичної стійкості регіону. Він наголосив, що завдання держави — зробити стабільність Одещини системною.

"Одещина тримається. Наше завдання — дати регіону інструменти, щоб ця стійкість була довгостроковою", — зазначив він.

Засідання уряду. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

На засіданні Кабміну ухвалили рішення про підготовку програми компенсацій для підприємств, які самостійно забезпечують резервне електроживлення. Йдеться про часткове відшкодування витрат на генератори, акумулятори, джерела безперебійного живлення, мобільні електростанції та паливо. Адже саме резервне й децентралізоване живлення є ключовим для безперервної роботи бізнесу, портів і логістики в умовах війни.

