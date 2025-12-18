Видео
Главная Одесса Энергосистема Одесчины — когда во всех домах будет свет

Энергосистема Одесчины — когда во всех домах будет свет

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 13:40
Свет в Одессе: восстановление и ограничения в пиковые часы
Алексей Кулеба во время совещания. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Одесская область продолжает восстановление после массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Свет постепенно возвращают в дома, тепло и вода подаются бесперебойно. В то же время энергосистема работает в сложном режиме. Власти готовят решения, чтобы сделать ее более устойчивой в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Читайте также:

Восстановление электроснабжения

В Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после вражеских обстрелов. За последние сутки электроснабжение вернули еще более 20 тысячам абонентов. Работы по заживлению продолжаются для еще около 12 тысяч домов в двух районах города и области. Алексей Кулеба сегодня, 18 декабря заявил, что регион сейчас обеспечен централизованным теплом и водой.

Ситуація в енергосистемі Одещини: коли дадуть світло
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, фото: Алексей Кулеба/Telegram

В компании ДТЭК Одесские электросети сообщили, что специалисты уже нашли технические решения, которые позволили подать свет почти всем клиентам. В то же время оборудование работает на пределе возможностей, а временные ремонтные схемы не способны передать весь необходимый объем электроэнергии. Из-за этого в части Одессы и Одесского района возможны вынужденные аварийные отключения, особенно в утренние и вечерние часы пикового потребления.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой уменьшить нагрузку на сети. Одесситов призывают не включать все электроприборы одновременно, а пользоваться ими поочередно. По словам специалистов, это поможет избежать перегрузок и сохранить свет в домах.

Усиление инфраструктуры

По словам Кулебы, правительство работает над усилением энергетической устойчивости региона. Он подчеркнул, что задача государства — сделать стабильность Одесской области системной.

"Одесская область держится. Наша задача — дать региону инструменты, чтобы эта устойчивость была долгосрочной", — отметил он.

Ситуація в енергосистемі Одещини: коли дадуть світло
Заседание правительства. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

На заседании Кабмина приняли решение о подготовке программы компенсаций для предприятий, которые самостоятельно обеспечивают резервное электропитание. Речь идет о частичном возмещении расходов на генераторы, аккумуляторы, источники бесперебойного питания, мобильные электростанции и топливо. Ведь именно резервное и децентрализованное питание является ключевым для непрерывной работы бизнеса, портов и логистики в условиях войны.

Напомним, мы сообщали о том, из-за чего произошел энергетический кризис в Одесской области. Также мы писали, что в ДТЭК показали уничтоженную подстанцию в Арцизе в Одесской области.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
