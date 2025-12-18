Видео
Одесчинаь без света — сколько людей ждут восстановления

Одесчинаь без света — сколько людей ждут восстановления

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 16:55
Последствия атаки РФ: сколько людей без света в Арцизе Одесской области
Люди в пункте несокрушимости в Арцизе. Фото: Олег Кипер/Telegram

После массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области часть региона остается без электроснабжения. Самая сложная ситуация — в Арцизе, который получил значительные повреждения. Без света сейчас около тысячи жителей. Власти развернули пункты помощи для людей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Ситуация со светом

После массированной атаки российских войск в ночь на 13 декабря по энергетическим объектам в Арцизе и еще пяти населенных пунктах Одесской области без электроснабжения остаются около 8,6 тысячи человек. Об этом 18 декабря сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, Арциз стал одним из наиболее пострадавших городов региона.

Сейчас без света остаются отдельные районы города и несколько окрестных населенных пунктов. Особенно сложная ситуация в многоэтажках с электроотоплением, где отсутствие питания напрямую влияет на условия проживания. Для поддержки жителей в громаде уже развернули места обогрева, стационарные пункты несокрушимости и полевую кухню. В одном из пунктов также обустроили места для ночлега. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

"Спасибо местной власти, спасателям, медикам, коммунальным службам, благотворителям, волонтерам и неравнодушным предпринимателям за слаженную и ответственную работу в сложных условиях. А больше всего благодарю жителей Арциза — за выдержку, сплоченность и взаимную поддержку", — написал Кипер.

Что известно об атаке РФ

В ночь и утром 13 декабря Одесская область подверглась одной из самых массированных воздушных атак РФ. Российские войска били по региону дронами и ракетами в несколько волн. В результате обстрелов повреждены жилые, административные здания и объекты энергетической инфраструктуры. Часть Одессы и области осталась без света, воды и тепла. По официальным данным, пострадали по меньшей мере три человека.

Напомним, мы сообщали о том, как выглядит уничтоженная подстанция в Арцизе. Также мы писали о том, смогут ли заживить всех жителей Одесской области.

