Україна
Головна Одеса Світло під ударом — Одещина без електрики після нічної атаки

Світло під ударом — Одещина без електрики після нічної атаки

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:05
Відключення світла на Одещині після атаки 19 грудня
Пошкоджена ТЕС в Україні. Фото ілюстративне: ДТЕК

Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною після нічних ударів по енергетичній інфраструктурі. Станом на ранок 19 грудня без світла тут залишаються десятки тисяч споживачів. Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше заживити домівки та об’єкти.

Про це повідомили під час брифінгу в Міненерго.

Ситуація в енергосистемі

За словами заступника міністра енергетики України Олександра В’язовченка, саме Одеський регіон найбільше постраждав від нічних атак. У кількох громадах пошкоджено мережі розподілу, частина обладнання вийшла з ладу. Станом на ранок 19 грудня без світла тут залишаються понад 73 тисячі споживачів. Ремонтні бригади вже на місцях, відновлення триває поетапно.

Найскладніша ситуація також зберігається у прикордонних і прифронтових областях — Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Там зафіксовані масштабні руйнування генерації та ліній електропередачі. На Дніпропетровщині через удари без світла залишаються понад 26 тисяч абонентів.

Відновлювальні роботи тривають і на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", і на об’єктах місцевих операторів. Через пошкодження мереж у частині регіонів продовжують діяти погодинні відключення. У Міненерго закликають споживачів економити електроенергію та переносити енергоємні справи на нічні години після 23:00.

Окремо в уряді повідомили, що після перегляду переліків критичної інфраструктури вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт потужності. Це має допомогти скоротити тривалість відключень у зимовий період.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі люди перекрили рух транспорту на одній із вулиць через триваое відключення світла. Також ми писали, що у ДТЕК показали знищену підстанцію на Одещині.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
