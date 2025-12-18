Відео
Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 22:33
Надзвичайна ситуація в Одесі - як місто живе без світла
Світло від світлофорів при блекауті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі Одещини ситуація з електропостачанням у регіоні ускладнилася. Наслідки обстрілів призвели до тривалих відключень світла, які порушили нормальні умови життя десятків тисяч мешканців області. У зв’язку з цим ситуація в регіоні офіційно отримала статус надзвичайної ситуації державного рівня — відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській обласній військовій адміністрації.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як вони переживають блекаути та на які труднощі потрапляють у повсякденному житті.

Блекаут в Одесі 

Життя без електрики дається складно, адже більшість побутових процесів напряму залежить від світла. Проте, одеситка Анастасія зазначає що, справжнім випробуванням стає відсутність води — саме вона є критично важливою для нормального існування. Також однією з проблем стало опалення, центрального будинку немає, але люди вже давно до цього звикли й навчилася справлятися власними силами. Температура у квартирі невисока, тому доводиться утеплюватися багатошаровим одягом. 

"Дуже важко живеться, зараз важко без світла  все підв’язано під нього, але без води ще гірше. Коли є вода, можна жити. Центрального опалення у нас немає, але звикли. Думаю, у квартирі десь градусів 16. Одягаємо халат, термокостюм, зверху спортивний костюм  так і гріємося", — каже Анастасія.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 1
Одеситка Анастасія про блекаут. Фото: Новини.LIVE

Як нагріти квартиру без опалення

Дехто з одеситів розповідає, що тепло у них є завдяки газу, тож із цим проблем менше, ніж зі світлом. Проте пані Галина підкреслює: електроенергія з’являється ненадовго, і на стабільність розраховувати не доводиться. Саме тому люди давно запаслися свічками, лампадками, акумуляторами та ліхтариками. 

"Світла немає, тепла немає, але завдяки газу є тепло. Світло дали, але це тимчасово, буквально на декілька годин. Усі одесити давно підготувалися: хто свічечку, хто лампадку, хто акумулятор, а хтось взагалі непофарбовану цеглу на газ поставить і так гріє квартиру", — говорить Галина.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 2
Місцева жителька Галина про тепло. Фото: Новини.LIVE

Без світла важко, але саме внутрішня стійкість допомагає не зламатися. Українці загалом навчилися триматися в найскладніших умовах. Особливу роль, зараз відіграє одеський характер — із гумором, іронією та здатністю жартувати навіть у темряві. Соціальні мережі, меми й жарти стали своєрідною формою психологічної підтримки. Саме завдяки цьому люди відчувають, що вони не самі у своїх труднощах.

"Тяжко без світла, звичайно, але ми українці сильні, ми тримаємося. Наша сила, одеситів, у тому, що це місто сміху. Ми якось на гуморі вивозимо цю ситуацію, мемчики в тік-тоці  і так тримаємося", — каже Сабіна.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 3
Одеситка Сабіна про життя без світла. Фото: Новини.LIVE

Підтримка у блекаут 

Ольга говорить про інший бік проблеми — нерівність умов у різних районах міста. Вона зізнається, що в неї світло іноді є, але це не робить ситуацію кращою загалом. Адже в будь-який момент можуть зникнути й вода, і тепло, і електроенергія. Жінка розповідає, що в такі моменти виручає взаємопідтримка — люди ходять одне до одного, допомагають, діляться можливостями. 

"Погано, звичайно. Без світла взагалі погано. У мене світло є, але нічого хорошого в цьому немає. І води не буває, і світла. Ми зі знайомими ходимо одне до одного, щоб якось допомогти, але це все одно нічого хорошого", — каже Ольга.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 4
Місцева жителька Ольга про світло. Фото: Новини.LIVE

Дехто говорить різко й прямо — без електрики життя стає майже неможливим. За його словами, відсутність світла блокує базові потреби: приготувати їжу, зарядити телефон, просто нормально поїсти. Це постійно тримає людину в напрузі й змушує думати не про плани, а про виживання. Він підкреслює: блекаут — це не лише про темряву, а про повну зупинку звичного ритму життя.

"Дуже важко виживати без світла. Не можна нічого зробити нормально  ні поїсти, ні зарядити телефон. Це дуже проблемно", — каже Олександр.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 5
Одесит Олександр про приготування їжі без світла. Фото: Новини.LIVE 

Де в Одесі є світло

Поліна визнає: її ситуація трохи краща за інших. Вона живе на одній лінії з лікарнею, тому відключення у неї відбуваються рідше або за більш стабільним графіком. Жінка каже, що це значно полегшує життя, адже можна хоча б частково планувати день. Водночас вона розуміє, що така ситуація — радше виняток, ніж правило для більшості одеситів.

"Мені пощастило, я живу на одній лінії з лікарнею, тому в мене більш-менш нормальний графік", — говорить Поліна.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 6
Місцева жителька Поліна про світло вдома. Фото: Новини.LIVE

Блекаути в Одесі по-різному впливають на життя містян: для когось це постійна боротьба за тепло й воду, для когось — життя за графіками, а для когось — рятівний оптимізм і гумор. Спільним залишається одне — втома від нестабільності та невизначеності. Водночас одесити продовжують триматися, допомагати одне одному й шукати світло навіть тоді, коли його немає в розетках.

Раніше ми писали, про те, які графіки відключень працюють зараз в Одесі. А також, про те як довго триватимуть відключення світла на Одещині. 

Одеса опитування Новини Одеси світло блекаут Електрика
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
