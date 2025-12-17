Відео
Україна
Головна Одеса Графіки відключень світла — як діятимуть завтра в Одесі

Графіки відключень світла — як діятимуть завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 18 грудня через ракетні атаки
Будинок без світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через систематичні масштабні атаки ракетами та дронами на енергетичні об’єкти в різних регіонах України, для підтримання стабільності енергосистеми впроваджують стабілізаційні графіки. Водночас у Одеській області ситуація загострюється, тому на 18 грудня заплановані аварійні вимкнення електропостачання.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Аварійні відключення світла

У зв’язку з критичним станом енергосистеми в Одеській області введено аварійні вимкнення електропостачання. В такі непередбачувані періоди звичайні розклади, розміщені на офіційному сайті, можуть бути недійсними, тому жителям рекомендують максимально економити електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі поліпшення обстановки в Одеській області буде відновлено стабілізаційні відключення електроенергії, які стосуватимуться всіх груп споживачів. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли відключать світло, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки будуть влатити за воду жителі Одеси у січні. Також ми писали про те, яким буде тариф за світло для одеситів у січні 2026 року.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
