Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 18 декабря из-за ракетных атак

Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за систематических масштабных атак ракетами и дронами на энергетические объекты в разных регионах Украины, для поддержания стабильности энергосистемы внедряют стабилизационные графики. В то же время в Одесской области ситуация обостряется, поэтому на 18 декабря запланированы аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

В связи с критическим состоянием энергосистемы в Одесской области введены аварийные отключения электроснабжения. В такие непредсказуемые периоды обычные расписания, размещенные на официальном сайте, могут быть недействительными, поэтому жителям рекомендуют максимально экономить электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения обстановки в Одесской области будут возобновлены стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех групп потребителей. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда отключат свет, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

