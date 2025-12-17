Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 18 декабря из-за ракетных атак

Графики отключений света — как будут действовать завтра в Одессе
Из-за систематических масштабных атак ракетами и дронами на энергетические объекты в разных регионах Украины, для поддержания стабильности энергосистемы внедряют стабилизационные графики. В то же время в Одесской области ситуация обостряется, поэтому на 18 декабря запланированы аварийные отключения электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В связи с критическим состоянием энергосистемы в Одесской области введены аварийные отключения электроснабжения. В такие непредсказуемые периоды обычные расписания, размещенные на официальном сайте, могут быть недействительными, поэтому жителям рекомендуют максимально экономить электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
В случае улучшения обстановки в Одесской области будут возобновлены стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех групп потребителей. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда отключат свет, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
