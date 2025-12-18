Видео
Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 22:33
Чрезвычайная ситуация в Одессе - как город живет без света
Свет от светофоров при блэкауте в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После массированных российских атак по энергетической инфраструктуре Одесской области ситуация с электроснабжением в регионе осложнилась. Последствия обстрелов привели к длительным отключениям света, которые нарушили нормальные условия жизни десятков тысяч жителей области. В связи с этим ситуация в регионе официально получила статус чрезвычайной ситуации государственного уровня — соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской областной военной администрации.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они переживают блекауты и какие трудности попадают в повседневной жизни.

Читайте также:

Блэкаут в Одессе

Жизнь без электричества дается сложно, ведь большинство бытовых процессов напрямую зависит от света. Однако, одесситка Анастасия отмечает, что настоящим испытанием становится отсутствие воды — именно она критически важна для нормального существования. Также одной из проблем стало отопление, центрального дома нет, но люди уже давно к этому привыкли и научилась справляться своими силами. Температура в квартире невысокая, поэтому приходится утепляться многослойной одеждой.

"Очень трудно живется, сейчас трудно без света  все подвязано под него, но без воды еще хуже. Когда есть вода, можно жить. Центрального отопления у нас нет, но привыкли. Думаю, в квартире где-то градусов 16. Надеваем халат, термо костюм, сверху спортивный костюм  так и греемся", — говорит Анастасия.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 1
Одесситка Анастасия о блэкауте. Фото: Новини.LIVE

Как нагреть квартиру без отопления

Некоторые из одесситов рассказывают, что тепло у них есть благодаря газу, поэтому с этим проблем меньше, чем со светом. Однако Галина подчеркивает: электроэнергия появляется ненадолго, и на стабильность рассчитывать не приходится. Именно поэтому люди давно запаслись свечами, лампадками, аккумуляторами и фонариками.

"Света нет, тепла нет, но благодаря газу есть тепло. Свет дали, но это временно, буквально на несколько часов. Все одесситы давно подготовились: кто свечечку, кто лампадку, кто аккумулятор, а кто-то вообще непокрашенный кирпич на газ поставит и так греет квартиру", — говорит Галина.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 2
Местная жительница Галина о тепле. Фото: Новини.LIVE

Без света трудно, но именно внутренняя устойчивость помогает не сломаться. Украинцы в целом научились держаться в самых сложных условиях. Особую роль сейчас играет одесский характер — с юмором, иронией и способностью шутить даже в темноте. Социальные сети, мемы и шутки стали своеобразной формой психологической поддержки. Именно благодаря этому люди чувствуют, что они не одни в своих трудностях.

"Тяжело без света, конечно, но мы украинцы сильные, мы держимся. Наша сила, одесситов, в том, что это город смеха. Мы как-то на юморе вывозим эту ситуацию, мемчики в тик-токе  и так держимся", — говорит Сабина.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 3
Одесситка Сабина о жизни без света. Фото: Новини.LIVE

Поддержка в блэкаут

Ольга говорит о другой стороне проблемы — неравенстве условий в разных районах города. Она признается, что у нее свет иногда есть, но это не делает ситуацию лучше в целом. Ведь в любой момент могут исчезнуть и вода, и тепло, и электроэнергия. Женщина рассказывает, что в такие моменты выручает взаимоподдержка — люди ходят друг к другу, помогают, делятся возможностями.

"Плохо, конечно. Без света вообще плохо. У меня свет есть, но ничего хорошего в этом нет. И воды не бывает, и света. Мы со знакомыми ходим друг к другу, чтобы как-то помочь, но это все равно ничего хорошего", — говорит Ольга.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 4
Местная жительница Ольга о свете. Фото: Новини.LIVE

Некоторые говорят резко и прямо — без электричества жизнь становится почти невозможной. По его словам, отсутствие света блокирует базовые потребности: приготовить еду, зарядить телефон, просто нормально поесть. Это постоянно держит человека в напряжении и заставляет думать не о планах, а о выживании. Он подчеркивает: блэкаут — это не только о темноте, а о полной остановке привычного ритма жизни.

"Очень трудно выживать без света. Нельзя ничего сделать нормально  ни поесть, ни зарядить телефон. Это очень проблемно", — говорит Александр.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 5
Одессит Александр о приготовлении пищи без света. Фото: Новини.LIVE

Где в Одессе есть свет

Полина признает: ее ситуация немного лучше других. Она живет на одной линии с больницей, поэтому отключения у нее происходят реже или по более стабильному графику. Женщина говорит, что это значительно облегчает жизнь, ведь можно хотя бы частично планировать день. В то же время она понимает, что такая ситуация — скорее исключение, чем правило для большинства одесситов.

"Мне повезло, я живу на одной линии с больницей, поэтому у меня более или менее нормальный график", — говорит Полина.

Статус надзвичайної ситуації в Одесі — як люди живуть без світла - фото 6
Местная жительница Полина о свете дома. Фото: Новини.LIVE

Блэкауты в Одессе по-разному влияют на жизнь горожан: для кого-то это постоянная борьба за тепло и воду, для кого-то — жизнь по графикам, а для кого-то — спасительный оптимизм и юмор. Общим остается одно — усталость от нестабильности и неопределенности. В то же время одесситы продолжают держаться, помогать друг другу и искать свет даже тогда, когда его нет в розетках.

Ранее мы писали о том, какие графики отключений работают сейчас в Одессе. А также, о том как долго продлятся отключения света в Одесской области.

Одесса опрос Новости Одессы свет блэкаут Электричество
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
