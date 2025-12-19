В Одессе прогремел мощный взрыв, сегодня, 19 декабря

В Одессе прогремел мощный взрыв — какая угроза
В Одессе сейчас, 19 декабря, прогремел мощный взрыв. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики из Крыма. Информации о последствиях нет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 19 декабря, в Одессе был слышен сильный взрыв. Враг атаковал баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в сторону населенного пункта Маяки. Кроме того, регион под атакой ударных БпЛА. Тревогу объявили в 13:01, взрывы раздавались около 13:08. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, мы сообщали о том, что сегодня днем в Одессе раздавались взрывы, вероятно работала ПВО. Также мы писали о том, что ночью под ударом была транспортная и энергетическая инфраструктура Одесской области.
