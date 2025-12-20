Затори на трасі Одеса-Рені та ситуація на кордоні 20 грудня

Зруйнований міст на Одещині — де затори і як об’їхати Маяки
Сьогодні у суботу, 20 грудня, траса Одеса-Рені знову перевантажена, а на кордоні фіксують черги. Додаткові труднощі створює зруйнований міст у Маяках, тож водіям радять заздалегідь планувати маршрут в об'їзд села.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені: в'їзд тільки в Молдову
За даними онлайн-карт рух на трасі Одеса-Рені ускладнений на кількох ділянках. Найбільше сповільнення традиційно фіксують поблизу населених пунктів перед виїздами до пунктів пропуску та на об’їздах. На пункті пропуску "Паланка — Удобне" пропуск машин здійснюється тільки в бік Молдови. Наразі там спостерігається велика черга.
Подібна ситуація і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена червоним кольором, що свідчить про повільний рух. Черги утворюються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку. На цьому КПП пропускають в Україну тільки тих, хто їде у бік міста Білгород-Дністровський.
Окрема проблема — зруйнований міст у районі Маяки. Через це частина транспорту змушена змінювати маршрут. Наразі водіям радять об’їжджати небезпечну ділянку через другорядні дороги в напрямку Вінницької області та далі — з виїздом на альтернативні під’їзди до кордонів з Молдовою та Румунією. Час у дорозі суттєво збільшується.
Як дістатися до Одеси з Молдови та Румунії
Наразі на в'їзд в Україну можна скористатися такими пунктами пропуску:
"Мамалига — Крива";
"Сокиряни — Окниця";
"Росошани — Бричень";
"Могилів-Подільський — Отач".
Проте тут спостерігаються черги й очікування може затягуватися через суттєве збільшення кількості легкових авто на КПП "Мамалига — Крива". А от "Сокиряни — Окниця" ситуація краще, заторів поки немає.Додамо, що це пункти пропуску з виїздом у Чернівецьку область.
Більш стабільною залишається ситуація на "Росошани — Бричень", де рух іде повільно, але без критичних заторів. Це виїзд у Вінницьку область.
На пункті "Могилів-Подільський — Отач" черги великі, а у пікові години можливі більші затримки. Цей пункт пропуску також з виїздом у Вінницьку область.
Зазначимо, що водії, які вже повернулися через ці пункти пропуску, радять всім їхати у напрямку Вінниці, а потім вже з виїздом в Черкаську область і на трасу Одеса-Київ. Це зумовлено станом дороги.
Нагадаємо, Олег Кіпер повідомив, що мостом поблизу селища Маяки рух транспорту обмежено, однак повністю не припинено. Також ми писали, про додаткові поїзди від Укрзалізниці з Одеси до Кишинева.
