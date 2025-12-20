Рух трасою Одеса-Рені призупинено — які КПП закриті та якими маршрутами виїхати

На Одещині перекрито рух до пунктів пропуску — як обʼїхати
Внаслідок російської атаки біля населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса — Рені", внаслідок чого рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині області не здійснюється. Водночас можна скористатися альтернативними маршрутами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.
Рух до пунктів пропуску
Мінрозвитку разом з місцевою владою та компетентними органами опрацьовують можливі варіанти для альтернативного транспортного сполучення в регіоні.
"Разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками одразу перейшли до опрацювання інших шляхів руху. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
Наразі рух перекритий до таких КПП:
- "Паланка — Маяки — Удобне";
- "Рені — Джурджулешти";
- "Табаки — Мирне";
- "Виноградівка — Вулканешти";
- "Малоярославець — Чадир-Лунга 1";
- "Серпневе — Бесараб’яска";
- "Нові Трояни — Чадир-Лунга";
- "Старокозаче — Тудора";
- "Орлівка – Ісакча".
Якими КПП можна скористатися
Для автомобілів доступні такі пункти пропуску:
- "Мамалига — Крива";
- "Сокиряни — Окниця";
- "Росошани — Бричень";
- "Могилів-Подільський — Отач".
Вони розташовані у Чернівецькій та Вінницькій областях. Система "єЧерга" працює на виїзд з України для вантажних авто та автобусів.
Що варто знати водіям вантажівок
Вантажівкам, які хотіли здійснити перетин кордону через КПП в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, потрібно:
- внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску;
- зареєструватися в системі "єЧерга" на необхідний пункт пропуску.
Пасажирські перевезення
Перевізники пасажирів, які планують перетинати кордон із Молдовою, під час реєстрації в сервісі "єЧерга" повинні зазначити відповідний пункт пропуску.
"У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу перетин мосту Маяки — Удобне призупинили.
Раніше ми писали, що наприкінці 2026 року процес перетину кордону з країнами ЄС ускладниться, оскільки запрацює нова електронна система ETIAS.
