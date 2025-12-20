Рух трасою Одеса-Рені призупинено — які КПП закриті та якими маршрутами виїхати

Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Внаслідок російської атаки біля населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса — Рені", внаслідок чого рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині області не здійснюється. Водночас можна скористатися альтернативними маршрутами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.

Рух до пунктів пропуску

Мінрозвитку разом з місцевою владою та компетентними органами опрацьовують можливі варіанти для альтернативного транспортного сполучення в регіоні.

"Разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками одразу перейшли до опрацювання інших шляхів руху. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Наразі рух перекритий до таких КПП:

"Паланка — Маяки — Удобне";

"Рені — Джурджулешти";

"Табаки — Мирне";

"Виноградівка — Вулканешти";

"Малоярославець — Чадир-Лунга 1";

"Серпневе — Бесараб’яска";

"Нові Трояни — Чадир-Лунга";

"Старокозаче — Тудора";

"Орлівка – Ісакча".

Якими КПП можна скористатися

Для автомобілів доступні такі пункти пропуску:

"Мамалига — Крива";

"Сокиряни — Окниця";

"Росошани — Бричень";

"Могилів-Подільський — Отач".

Вони розташовані у Чернівецькій та Вінницькій областях. Система "єЧерга" працює на виїзд з України для вантажних авто та автобусів.

Що варто знати водіям вантажівок

Вантажівкам, які хотіли здійснити перетин кордону через КПП в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, потрібно:

внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску;

зареєструватися в системі "єЧерга" на необхідний пункт пропуску.

Пасажирські перевезення

Перевізники пасажирів, які планують перетинати кордон із Молдовою, під час реєстрації в сервісі "єЧерга" повинні зазначити відповідний пункт пропуску.

"У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу перетин мосту Маяки — Удобне призупинили.

