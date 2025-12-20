Движение по трассе Одесса-Рени приостановлено — какие КПП закрыты и по каким маршрутам выехать

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В результате российской атаки возле населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по трассе "Одесса — Рени", в результате чего движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части области не осуществляется. В то же время можно воспользоваться альтернативными маршрутами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Движение к пунктам пропуска

Минразвития вместе с местными властями и компетентными органами прорабатывают возможные варианты для альтернативного транспортного сообщения в регионе.

"Вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками сразу перешли к проработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

Сейчас движение перекрыто к таким КПП:

"Паланка — Маяки - Удобное";

"Рени — Джурджулешты";

"Табаки — Мирное";

"Виноградовка — Вулканешты";

"Малоярославец — Чадыр-Лунга 1";

"Августовское — Бессарабьяска";

"Новые Трояны — Чадыр-Лунга";

"Староказачье — Тудора";

"Орловка — Исакча".

Какими КПП можно воспользоваться

Для автомобилей доступны следующие пункты пропуска:

"Мамалыга — Кривая";

"Сокиряны — Окница";

"Росошаны — Бричень";

"Могилев-Подольский — Отач".

Они расположены в Черновицкой и Винницкой областях. Система "єЧерга" работает на выезд из Украины для грузовых авто и автобусов.

Что следует знать водителям грузовиков

Грузовикам, которые хотели осуществить пересечение границы через КПП в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, нужно:

внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пропуска;

зарегистрироваться в системе "єЧерга" на необходимый пункт пропуска.

Пассажирские перевозки

Перевозчики пассажиров, которые планируют пересекать границу с Молдовой, при регистрации в сервисе "єЧерга" должны указать соответствующий пункт пропуска.

"В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus", — говорится в сообщении.

Пост Минразвития. Фото: скриншот

Пост Минразвития. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела пересечение моста Маяки — Удобное приостановили.

Ранее мы писали, что в конце 2026 года процесс пересечения границы со странами ЕС усложнится, поскольку заработает новая электронная система ETIAS.