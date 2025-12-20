Движение по трассе Одесса-Рени приостановлено — какие КПП закрыты и по каким маршрутам выехать

На Одесчине перекрыто движение к пунктам пропуска — как объехать
В результате российской атаки возле населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по трассе "Одесса — Рени", в результате чего движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части области не осуществляется. В то же время можно воспользоваться альтернативными маршрутами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Движение к пунктам пропуска
Минразвития вместе с местными властями и компетентными органами прорабатывают возможные варианты для альтернативного транспортного сообщения в регионе.
"Вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками сразу перешли к проработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба
Сейчас движение перекрыто к таким КПП:
- "Паланка — Маяки - Удобное";
- "Рени — Джурджулешты";
- "Табаки — Мирное";
- "Виноградовка — Вулканешты";
- "Малоярославец — Чадыр-Лунга 1";
- "Августовское — Бессарабьяска";
- "Новые Трояны — Чадыр-Лунга";
- "Староказачье — Тудора";
- "Орловка — Исакча".
Какими КПП можно воспользоваться
Для автомобилей доступны следующие пункты пропуска:
- "Мамалыга — Кривая";
- "Сокиряны — Окница";
- "Росошаны — Бричень";
- "Могилев-Подольский — Отач".
Они расположены в Черновицкой и Винницкой областях. Система "єЧерга" работает на выезд из Украины для грузовых авто и автобусов.
Что следует знать водителям грузовиков
Грузовикам, которые хотели осуществить пересечение границы через КПП в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, нужно:
- внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пропуска;
- зарегистрироваться в системе "єЧерга" на необходимый пункт пропуска.
Пассажирские перевозки
Перевозчики пассажиров, которые планируют пересекать границу с Молдовой, при регистрации в сервисе "єЧерга" должны указать соответствующий пункт пропуска.
"В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате российского обстрела пересечение моста Маяки — Удобное приостановили.
Ранее мы писали, что в конце 2026 года процесс пересечения границы со странами ЕС усложнится, поскольку заработает новая электронная система ETIAS.
