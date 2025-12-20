Додаткові вагони Укрзалізниці до Кишинева з Одеси та Києва

Укрзалізниця запускає додаткові вагони з Одеси до Кишинева
Укрзалізниця збільшує кількість місць у поїздах до Кишинева з Одеси та Києва. Рішення ухвалили на тлі транспортних проблем на півдні Одещини після російських обстрілів.
Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в компанії.
Поїзд Одеса — Кишинів
"Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва", — написали там.
За їхніми даними, квитки на ці вагони надійдуть у продаж уже сьогодні — на дати, починаючи з 20 грудня.
Зруйнований міст в Маяках
Там також уточнили, що таке рішення стало оперативною відповіддю на ускладнення руху автотранспорту в напрямку кордонів з Молдовою та Румунією. Зокрема, через російські удари було пошкоджено міст у селі Маяки, який є важливою ділянкою маршруту для поїздок у бік Молдови, Румунії та Бессарабії. Через це рух автівок на цій ділянці обмежений.
В Укрзалізниці зазначають, що уважно стежать за ситуацією та готові й надалі збільшувати місткість поїздів до Кишинева.
"Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною", — додали в компанії.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки біля населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса-Рені". Також ми писали, що вночі Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, є жертви.
