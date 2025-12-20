Додаткові вагони Укрзалізниці до Кишинева з Одеси та Києва

Поїзд Київ-Кишинів. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Укрзалізниця збільшує кількість місць у поїздах до Кишинева з Одеси та Києва. Рішення ухвалили на тлі транспортних проблем на півдні Одещини після російських обстрілів.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в компанії.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення про збільшення поїздів до Молдови. Фото: скриншот з Telegram

Поїзд Одеса — Кишинів

"Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва", — написали там.

За їхніми даними, квитки на ці вагони надійдуть у продаж уже сьогодні — на дати, починаючи з 20 грудня.

Зруйнований міст в Маяках

Там також уточнили, що таке рішення стало оперативною відповіддю на ускладнення руху автотранспорту в напрямку кордонів з Молдовою та Румунією. Зокрема, через російські удари було пошкоджено міст у селі Маяки, який є важливою ділянкою маршруту для поїздок у бік Молдови, Румунії та Бессарабії. Через це рух автівок на цій ділянці обмежений.

В Укрзалізниці зазначають, що уважно стежать за ситуацією та готові й надалі збільшувати місткість поїздів до Кишинева.

"Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною", — додали в компанії.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки біля населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса-Рені". Також ми писали, що вночі Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, є жертви.