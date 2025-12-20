Видео
Главная Одесса Укрзализныця запускает дополнительные вагоны из Одессы в Кишинев

Укрзализныця запускает дополнительные вагоны из Одессы в Кишинев

Дата публикации 20 декабря 2025 09:09
Дополнительные вагоны Укрзализныци в Кишинев из Одессы и Киева
Поезд Киев-Кишинев. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Укрзализныця увеличивает количество мест в поездах в Кишинев из Одессы и Киева. Решение приняли на фоне транспортных проблем на юге Одесской области после российских обстрелов.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в компании.

Читайте также:
Укрзалізниця запускає додаткові вагони з Одеси до Кишинева - фото 1
Сообщение об увеличении поездов в Молдову. Фото: скриншот из Telegram

Поезд Одесса — Кишинев

"Укрзализныця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева", — написали там.

По их данным, билеты на эти вагоны поступят в продажу уже сегодня — на даты, начиная с 20 декабря.

Разрушенный мост в Маяках

Там также уточнили, что такое решение стало оперативным ответом на осложнения движения автотранспорта в направлении границ с Молдовой и Румынией. В частности, из-за российских ударов был поврежден мост в селе Маяки, который является важным участком маршрута для поездок в сторону Молдовы, Румынии и Бессарабии. Из-за этого движение автомобилей на этом участке ограничено.

В Укрзализныце отмечают, что внимательно следят за ситуацией и готовы и в дальнейшем увеличивать вместимость поездов в Кишинев.

"Укрзализныця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной", — добавили в компании.

Напомним, в результате российской атаки возле населенного пункта Маяки приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени". Также мы писали, что ночью Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области, есть жертвы.

Одесса мост Укрзализныця поезда Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
