Российский обстрел Одесской области 19 декабря — оккупанты убили восемь человек

Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесчины — есть жертвы
Российские оккупанты вечером, 19 декабря, атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 27 — получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook в субботу, 20 декабря.
Российский обстрел Одесской области 19 декабря
Оккупанты атаковали баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района.
"Погибли восемь человек, еще 27 ранены, некоторые из них находились в автобусе, который находился в эпицентре удара", — говорится в сообщении.
В результате ударов на парковке загорелись грузовики. Кроме того, повреждения получили легковые авто.
Спасатели оперативно ликвидировали пожары.
Напомним, пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина рассказала, что в области уже почти неделю чрезвычайно сложная ситуация после российских массированных атак.
А в ночь на 19 декабря оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате ударов часть жителей осталась без света, воды и тепла.
