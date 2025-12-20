Видео
Главная Одесса Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесчины — есть жертвы

Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесчины — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:18
Российский обстрел Одесской области 19 декабря — оккупанты убили восемь человек
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 19 декабря, атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 27 — получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook в субботу, 20 декабря.

Читайте также:

Российский обстрел Одесской области 19 декабря

Оккупанты атаковали баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района.

Російський обстріл Одещини 19 грудня
Последствия российского обстрела Одесской области 19 декабря. Фото: ГСЧС
Обстріл Одеської області 19 грудня
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

"Погибли восемь человек, еще 27 ранены, некоторые из них находились в автобусе, который находился в эпицентре удара", — говорится в сообщении.

В результате ударов на парковке загорелись грузовики. Кроме того, повреждения получили легковые авто.

Удар Росії по Одеській області 19 грудня
Пожар в результате атаки России. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Одещину 20 грудня
Поврежденный грузовик. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина рассказала, что в области уже почти неделю чрезвычайно сложная ситуация после российских массированных атак.

А в ночь на 19 декабря оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате ударов часть жителей осталась без света, воды и тепла.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
