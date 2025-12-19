Обстрелы Одесской области: спасатели работают без передышки

Пункт несокрушимости ГСЧС в Одесской области. Фото: Игорь Клименко/ Telegram

В Одесской области уже почти неделю продолжается чрезвычайно сложная ситуация после массированных обстрелов. Воздушные тревоги звучат большую часть суток, а спасатели вынуждены работать в условиях постоянной угрозы. Несмотря на это все пожары ликвидированы, а помощь людям не прекращается.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Ситуация в регионе

По словам Марины Авериной, за одни рабочие сутки ГСЧС — 16 часов пришлись на воздушные тревоги. В это время спасатели должны находиться в укрытиях, хотя одновременно возникают пожары и разрушения после атак. Работать в таких условиях чрезвычайно трудно. Прошлой ночью в Одесской области произошел масштабный пожар на энергетическом объекте. Несмотря на постоянные сигналы тревоги, огонь удалось потушить в относительно короткий срок. Также зафиксированы повреждения жилых домов, квартир в многоэтажках, транспорта и объектов инфраструктуры. Сейчас все пожары ликвидированы.

В районах, где нет света и воды, работают спасатели из разных регионов Украины. Они обеспечивают подвоз технической и питьевой воды, помогают населению и поддерживают работу пунктов несокрушимости. Всего в Одесской области действуют 48 пунктов ГСЧС, из которых 43 — стационарные на базе пожарных частей, еще 5 — палатки в местах скопления людей.

По словам Марины Авериной, самая тяжелая ситуация сейчас в Одессе и в городе Арциз. В последние месяцы враг все чаще бьет именно по критической инфраструктуре, пытаясь усложнить жизнь мирных жителей.

"Для нас приоритет — это люди. И в первую очередь мы делаем все возможное, чтобы помочь им в этих чрезвычайно тяжелых условиях", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

