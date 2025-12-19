Обстріли Одещини: рятувальники працюють без перепочинку

Тривоги майже без пауз — ДСНС про ситуацію на Одещині
На Одещині вже майже тиждень триває надзвичайно складна ситуація після масованих обстрілів. Повітряні тривоги лунають більшу частину доби, а рятувальники змушені працювати в умовах постійної загрози. Попри це всі пожежі ліквідовані, а допомога людям не припиняється.
Про це в ефірі День.LIVE повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.
Ситуація в регіоні
За словами Марини Аверіної, за одну робочу добу ДСНС — 16 годин припали на повітряні тривоги. У цей час рятувальники мають перебувати в укриттях, хоча одночасно виникають пожежі та руйнування після атак. Працювати в таких умовах надзвичайно важко. Минулої ночі на Одещині сталася масштабна пожежа на енергетичному об’єкті. Незважаючи на постійні сигнали тривоги, вогонь вдалося загасити у відносно короткий термін. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, квартир у багатоповерхівках, транспорту та об’єктів інфраструктури. Наразі всі пожежі ліквідовані.
У районах, де немає світла і води, працюють рятувальники з різних регіонів України. Вони забезпечують підвіз технічної та питної води, допомагають населенню та підтримують роботу пунктів незламності. Загалом на Одещині діють 48 пунктів ДСНС, з яких 43 — стаціонарні на базі пожежних частин, ще 5 — намети у місцях скупчення людей.
За словами Марини Аверіної, найважча ситуація зараз в Одесі та в місті Арциз. Останніми місяцями ворог дедалі частіше б’є саме по критичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити життя мирних мешканців.
"Для нас пріоритет — це люди. І в першу чергу ми робимо все можливе, щоб допомогти їм у цих надзвичайно важких умовах", — наголосила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.
