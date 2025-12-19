Відео
Головна Одеса Тривоги майже без пауз — ДСНС про ситуацію на Одещині

Тривоги майже без пауз — ДСНС про ситуацію на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 15:17
Обстріли Одещини: рятувальники працюють без перепочинку
Пункт незламності ДСНС на Одещині. Фото: Ігор Клименко/ Telegram

На Одещині вже майже тиждень триває надзвичайно складна ситуація після масованих обстрілів. Повітряні тривоги лунають більшу частину доби, а рятувальники змушені працювати в умовах постійної загрози. Попри це всі пожежі ліквідовані, а допомога людям не припиняється.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Ситуація в регіоні

За словами Марини Аверіної, за одну робочу добу ДСНС — 16 годин припали на повітряні тривоги. У цей час рятувальники мають перебувати в укриттях, хоча одночасно виникають пожежі та руйнування після атак. Працювати в таких умовах надзвичайно важко. Минулої ночі на Одещині сталася масштабна пожежа на енергетичному об’єкті. Незважаючи на постійні сигнали тривоги, вогонь вдалося загасити у відносно короткий термін. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, квартир у багатоповерхівках, транспорту та об’єктів інфраструктури. Наразі всі пожежі ліквідовані.

У районах, де немає світла і води, працюють рятувальники з різних регіонів України. Вони забезпечують підвіз технічної та питної води, допомагають населенню та підтримують роботу пунктів незламності. Загалом на Одещині діють 48 пунктів ДСНС, з яких 43 — стаціонарні на базі пожежних частин, ще 5 — намети у місцях скупчення людей.

За словами Марини Аверіної, найважча ситуація зараз в Одесі та в місті Арциз. Останніми місяцями ворог дедалі частіше б’є саме по критичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити життя мирних мешканців.

"Для нас пріоритет — це люди. І в першу чергу ми робимо все можливе, щоб допомогти їм у цих надзвичайно важких умовах", — наголосила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як прикордонники збивали ворожі дрони над Одещиною. Також ми писали про те, як працюють одеські школи під час тривог.

Одеса ДСНС Одеська область обстріли атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
