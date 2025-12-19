Школи Одеси працюють у змішаному форматі

Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі школи, гімназії та ліцеї сьогодні працюють у змішаному форматі. Таке рішення ухвалили за рекомендаціями міської військової адміністрації. Директорам дозволили самостійно обирати форму навчання залежно від ситуації в районі. Головна умова — безпека дітей і можливість не переривати освітній процес.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Навчання в школах

Як повідомив віцемер Одеси Костянтин Талалаєв, ще зранку, 19 грудня, директорам закладів освіти надіслали рекомендації щодо організації навчання. У результаті школи обрали зручний для себе формат — очний, дистанційний або змішаний. Змішане навчання поєднує заняття в класах та онлайн. Якщо дитина залишається вдома і має світло та інтернет, після завершення повітряної тривоги вчитель надсилає посилання на урок. Учні можуть під’єднатися до занять у реальному часі.

Для тих, у кого немає стабільного зв’язку, передбачений асинхронний формат. Учителі надсилають завдання через месенджери або Google Classroom. Учні виконують їх у зручний час, а після повернення до школи педагоги перевіряють роботи та надають пояснення.

Крім цього, в школах, гімназіях, ліцеях і закладах дошкільної освіти працюють чергові групи. Туди можуть прийти діти, якщо вдома немає умов для навчання або батьки вирішили залишити їх у колективі. Протягом дня з дітьми перебувають педагоги.

