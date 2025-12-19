Школы Одессы работают в смешанном формате

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе школы, гимназии и лицеи сегодня работают в смешанном формате. Такое решение приняли по рекомендациям городской военной администрации. Директорам разрешили самостоятельно выбирать форму обучения в зависимости от ситуации в районе. Главное условие — безопасность детей и возможность не прерывать образовательный процесс.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Как сообщил вице-мэр Одессы Константин Талалаев, еще утром, 19 декабря, директорам учебных заведений прислали рекомендации по организации обучения. В результате школы выбрали удобный для себя формат — очный, дистанционный или смешанный. Смешанное обучение сочетает занятия в классах и онлайн. Если ребенок остается дома и имеет свет и интернет, после завершения воздушной тревоги учитель присылает ссылку на урок. Ученики могут подключиться к занятиям в реальном времени.

Для тех, у кого нет стабильной связи, предусмотрен асинхронный формат. Учителя присылают задания через мессенджеры или Google Classroom. Ученики выполняют их в удобное время, а по возвращении в школу педагоги проверяют работы и дают объяснения.

Кроме этого, в школах, гимназиях, лицеях и учреждениях дошкольного образования работают дежурные группы. Туда могут прийти дети, если дома нет условий для обучения или родители решили оставить их в коллективе. В течение дня с детьми находятся педагоги.

