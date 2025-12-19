Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обучение во время тревоги — как работают одесские школы

Обучение во время тревоги — как работают одесские школы

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:33
Школы Одессы работают в смешанном формате
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе школы, гимназии и лицеи сегодня работают в смешанном формате. Такое решение приняли по рекомендациям городской военной администрации. Директорам разрешили самостоятельно выбирать форму обучения в зависимости от ситуации в районе. Главное условие — безопасность детей и возможность не прерывать образовательный процесс.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Обучение в школах

Как сообщил вице-мэр Одессы Константин Талалаев, еще утром, 19 декабря, директорам учебных заведений прислали рекомендации по организации обучения. В результате школы выбрали удобный для себя формат — очный, дистанционный или смешанный. Смешанное обучение сочетает занятия в классах и онлайн. Если ребенок остается дома и имеет свет и интернет, после завершения воздушной тревоги учитель присылает ссылку на урок. Ученики могут подключиться к занятиям в реальном времени.

Для тех, у кого нет стабильной связи, предусмотрен асинхронный формат. Учителя присылают задания через мессенджеры или Google Classroom. Ученики выполняют их в удобное время, а по возвращении в школу педагоги проверяют работы и дают объяснения.

Кроме этого, в школах, гимназиях, лицеях и учреждениях дошкольного образования работают дежурные группы. Туда могут прийти дети, если дома нет условий для обучения или родители решили оставить их в коллективе. В течение дня с детьми находятся педагоги.

Напомним, мы сообщали, что киевские школы могут продавать электроэнергию. Также мы писали о том, отменят ли учителям надбавки в новом году.

Одесса школы учеба Одесская область Новости Одессы воздушная тревога
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации