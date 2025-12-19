Атака на Одесскую область: отключение света, тепла и проблемы с движением

Мобильный лагерь в Молдове. Фото: молдавские СМИ

Россия снова массированно атаковала Одесскую область, под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура. Больше всего пострадала Одесса — десятки тысяч домов остались без света и тепла. Часть города перевели на резервное питание. Спасательные и коммунальные службы работают без остановки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот из Telegram

Удар по инфраструктуре

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, в результате ночного обстрела, 19 декабря, без электроснабжения в Одесской области остались 74,5 тысячи абонентов. В Одессе света нет примерно у 65 тысяч домохозяйств. Еще почти 9 тысяч абонентов без электричества в Арцизе — из-за последствий предыдущих ударов.

Критическая инфраструктура работает с резервным питанием, объекты запитаны генераторами. В Одессе также без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать систему. Из-за перебоев с водоснабжением городские власти организовали подвоз технической воды. Пункты Незламности открыты круглосуточно — там есть тепло, свет и возможность подзарядить гаджеты.

Отдельно пострадала железнодорожная инфраструктура. Ночью зафиксированы удары по станции "Одесса-Восточная". Поврежден пост электрической централизации и здания вокзала. Ранена работница железной дороги, она находится под наблюдением врачей.

Закрытие дороги

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, беспилотники также ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Одесском районе. Из-за повреждений движение на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. На местах работают спасатели и коммунальные службы.

Кроме того, по информации молдавских СМИ, со стороны республики на Паланке открыли мобильный лагерь для украинцев, которые застряли в Молдове из-за ограничения работы пунктов пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" и "Тудора — Староказачье". Людям оказывают необходимую помощь и временный приют.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Пересыпский район Одессы.