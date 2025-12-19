Відео
Удар по Одещині — під прицілом транспортна інфраструктура

Удар по Одещині — під прицілом транспортна інфраструктура

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:46
Атака на Одещину: відключення світла, тепла і проблеми з рухом
Мобільний табір у Молдові. Фото: молдавські ЗМІ

Росія знову масовано атакувала Одещину, під ударом опинилися енергетична та транспортна інфраструктура. Найбільше постраждала Одеса — десятки тисяч домівок залишилися без світла і тепла. Частину міста перевели на резервне живлення. Рятувальні та комунальні служби працюють без зупинки.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Читайте також:
Росіяни атакували транспортну інфраструктуру на Одещині
Повідомлення Олексія Кулеби. Фото: скриншот із Telegram

Удар по інфраструктурі

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, внаслідок нічного обстрілу, 19 грудня, без електропостачання на Одещині залишилися 74,5 тисячі абонентів. В Одесі світла немає приблизно у 65 тисяч домогосподарств. Ще майже 9 тисяч абонентів без електрики в Арцизі — через наслідки попередніх ударів.

Критична інфраструктура працює з резервним живленням, об’єкти заживлені генераторами. В Одесі також без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати систему. Через перебої з водопостачанням міська влада організувала підвіз технічної води. Пункти Незламності відкриті цілодобово — там є тепло, світло та можливість підзарядити гаджети.

Окремо постраждала залізнична інфраструктура. Вночі зафіксовано удари по станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона перебуває під наглядом лікарів.

Закриття дороги

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, безпілотники також вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури в Одеському районі. Через пошкодження рух на трасі Одеса—Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби.

Крім того, за інформацією молдавських ЗМІ, зі сторони республіки на Паланкі відкрили мобільний табір для українців, які застрягли в Молдові через обмеження роботи пунктів пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" та "Тудора — Староказаче". Людям надають необхідну допомогу та тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Пересипський район Одеси. Також ми писали, що через атаку є проблеми з рухом потягів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
