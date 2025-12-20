Російський обстріл Одещини 19 грудня — окупанти вбили вісім людей

Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є жертви
Російські окупанти ввечері, 19 грудня, атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинули вісім людей, ще 27 — отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook у суботу, 20 грудня.
Російський обстріл Одещини 19 грудня
Окупанти атакували балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району.
"Загинули вісім людей, ще 27 поранені, деякі з них перебували в автобусі, який знаходився в епіцентрі удару", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ударів на парковці спалахнули вантажівки. Крім того, ушкоджень зазнали легкові авто.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.
Нагадаємо, речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна розповіла, що в області вже майже тиждень надзвичайно складна ситуація після російських масованих атак.
А у ніч проти 19 грудня окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок ударів частина жителів лишилася без світла, води та тепла.
