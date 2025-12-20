Відео
Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є жертви

Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 08:18
Російський обстріл Одещини 19 грудня — окупанти вбили вісім людей
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 19 грудня, атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинули вісім людей, ще 27 — отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook у суботу, 20 грудня.

Російський обстріл Одещини 19 грудня

Окупанти атакували балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району.

Російський обстріл Одещини 19 грудня
Наслідки російського обстрілу Одещини 19 грудня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 19 грудня
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Загинули вісім людей, ще 27 поранені, деякі з них перебували в автобусі, який знаходився в епіцентрі удару", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів на парковці спалахнули вантажівки. Крім того, ушкоджень зазнали легкові авто.

Удар Росії по Одеській області 19 грудня
Пожежа внаслідок атаки Росії. Фото: ДСНС
Атака Росії на Одещину 20 грудня
Пошкоджена вантажівка. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна розповіла, що в області вже майже тиждень надзвичайно складна ситуація після російських масованих атак.

А у ніч проти 19 грудня окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок ударів частина жителів лишилася без світла, води та тепла.

війна вбивство ДСНС Одеська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
