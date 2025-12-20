Видео
Україна
Видео

Осуществится ли мечта Путина об Одессе — в ЦПД СНБО дали прогноз

Осуществится ли мечта Путина об Одессе — в ЦПД СНБО дали прогноз

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 06:52
Военные страшилки и паника — в ЦПД отвергли слухи о возможности десанта РФ в Одессе
Защитные сооружения в Одессе. Иллюстративное фото: АрмияInform

Информация о подготовке высадки в Одессе десанта оккупантов РФ - это циничная ложь, которую в соцсетях разгоняют подразделения ИПСО россиян. Россия физически не способна провести такую операцию.

Об этом официально заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Читайте также:

Ситуация под контролем

Коваленко призвал не верить анонимным пабликам. Он расставил точки над "і" — угроз нет ни с суши, ни с воды.

"Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможностей осуществить какую-то операцию с моря", — подчеркнул военный.

Акватория и побережье находятся под полным контролем Сил обороны Украины. Все сообщения о наступлении на Одессу или область руководитель ЦПД назвал "военными страшилками". Это элемент психологического давления.

Какова реальная опасность

Враг действует иначе. Россия не идет в атаку кораблями, а пытается сломать людей с воздуха.

Коваленко объяснил тактику Москвы:

  • массированные воздушные удары;
  • попытки создать гуманитарную катастрофу (удары по энергетике);
  • мощная волна локальной пропаганды для нагнетания страха.

Уникальная устойчивость

Сейчас главное - выдержать и украинцы, по словам Коваленко, в этом плане непобедимы. Энергетики, врачи и военные работают на пределе возможностей.

"Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды — Россия", — написал Коваленко.

Он добавил важную деталь: ни одна страна Европы не смогла бы обеспечить такие темпы восстановления и защиты в подобных условиях, а Украина справляется.

Ранее сообщалось, что Правительство экстренно восстанавливает логистику после циничной атаки россиян на ключевой мост, связывающий Одессу и Измаил. Власть уже организует альтернативные маршруты для транспорта.

Также мы информировали, что из-за коварных ударов РФ по энергообъектам Одесской области ситуация в регионе остается очень сложной. На сегодня, 20 декабря, запланированы аварийные отключения электроснабжения.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
