Военные страшилки и паника — в ЦПД отвергли слухи о возможности десанта РФ в Одессе

Осуществится ли мечта Путина об Одессе — в ЦПД СНБО дали прогноз
Информация о подготовке высадки в Одессе десанта оккупантов РФ - это циничная ложь, которую в соцсетях разгоняют подразделения ИПСО россиян. Россия физически не способна провести такую операцию.
Об этом официально заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.
Ситуация под контролем
Коваленко призвал не верить анонимным пабликам. Он расставил точки над "і" — угроз нет ни с суши, ни с воды.
"Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможностей осуществить какую-то операцию с моря", — подчеркнул военный.
Акватория и побережье находятся под полным контролем Сил обороны Украины. Все сообщения о наступлении на Одессу или область руководитель ЦПД назвал "военными страшилками". Это элемент психологического давления.
Какова реальная опасность
Враг действует иначе. Россия не идет в атаку кораблями, а пытается сломать людей с воздуха.
Коваленко объяснил тактику Москвы:
- массированные воздушные удары;
- попытки создать гуманитарную катастрофу (удары по энергетике);
- мощная волна локальной пропаганды для нагнетания страха.
Уникальная устойчивость
Сейчас главное - выдержать и украинцы, по словам Коваленко, в этом плане непобедимы. Энергетики, врачи и военные работают на пределе возможностей.
"Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды — Россия", — написал Коваленко.
Он добавил важную деталь: ни одна страна Европы не смогла бы обеспечить такие темпы восстановления и защиты в подобных условиях, а Украина справляется.
Ранее сообщалось, что Правительство экстренно восстанавливает логистику после циничной атаки россиян на ключевой мост, связывающий Одессу и Измаил. Власть уже организует альтернативные маршруты для транспорта.
Также мы информировали, что из-за коварных ударов РФ по энергообъектам Одесской области ситуация в регионе остается очень сложной. На сегодня, 20 декабря, запланированы аварийные отключения электроснабжения.
