Воєнні страшилки й паніка — у ЦПД відкинули чутки про можливість десанту РФ в Одесі

Інформація про підготовку висадки в Одесі десанту окупантів РФ — це цинічна брехня, яку в соцмережах розганяють підрозділи ІПСО росіян. Росія фізично не здатна провести таку операцію.

Про це офіційно заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Ситуація під контролем

Коваленко закликав не вірити анонімним паблікам. Він розставив крапки над "і" — загроз немає ні з суші, ні з води.

"Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря", — підкреслив військовий.

Акваторія та узбережжя перебувають під повним контролем Сил оборони України. Всі повідомлення про наступ на Одесу чи область керівник ЦПД назвав "воєнними страшилками". Це елемент психологічного тиску.

Яка реальна небезпека

Ворог діє інакше. Росія не йде в атаку кораблями, а намагається зламати людей з повітря.

Коваленко пояснив тактику Москви:

масовані повітряні удари;

спроби створити гуманітарну катастрофу (удари по енергетиці);

потужна хвиля локальної пропаганди для нагнітання страху.

Унікальна стійкість

Зараз головне — витримати й українці, за словами Коваленко, в цьому плані непереможні. Енергетики, лікарі та військові працюють на межі можливостей.

"Можна зрозуміти тих, хто втомився. Причина всього лиха — Росія", — написав Коваленко.

Він додав важливу деталь: жодна країна Європи не змогла б забезпечити такі темпи відновлення та захисту в подібних умовах, а Україна справляється.

Раніше повідомлялось, що Уряд екстрено відновлює логістику після цинічної атаки росіян на ключовий міст, що зв'язує Одесу та Ізмаїл. Влада вже організовує альтернативні маршрути для транспорту.

Також ми інформували, що через підступні удари РФ по енергооб'єктах Одещини ситуація у регіоні залишається дуже складною. На сьогодні, 20 грудня, заплановані аварійні відключення електропостачання.