Уряд розгортає об'їзні шляхи після удару по мосту на Одещині — Свириденко обіцяє, що ціна на транспорт не зростуть

Уряд екстрено відновлює логістику після цинічної атаки росіян на ключовий міст, що зв'язує Одесу та Ізмаїл. Влада вже організовує альтернативні маршрути для транспорту.

Про це офіційно заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Без паніки на заправках

У Кабміні запевняють: регіон не залишиться в ізоляції. Найголовніше питання — ресурси. Урядовці гарантують, що дефіциту не буде.

Свириденко наголосила: цінових коливань не допустять. Вартість пального залишиться стабільною. Гуманітарна ситуація під контролем — область має всі необхідні запаси. Банківська система та платежі працюють без збоїв.

Автобуси й потяги замість авто

Транспортну схему перекроюють на ходу. Щоб люди могли пересуватися між районами, влада спрощує умови для пасажирських перевізників.

Акцент роблять на автобусах. Паралельно "Укрзалізниця" розширює свої можливості на цьому напрямку. Бізнес також отримає умови для безперервної роботи, щоб економіка регіону не стала.

Координацію всіх служб доручили віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі. Також Київ узгоджує свої дії з міжнародними партнерами, адже логістика Одещини важлива для експорту.

Нагадаємо, 19 грудня російські війська атакували міст на трасі Одеса-Рені. Окупанти завдали удару балістичними ракетами, випущеними з анексованого Криму.

Внаслідок атаки РФ було припинено роботу КПП "Паланка" та "Старокозаче" між Україною та Молдовою.