Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни не зростуть — Свириденко про шляхи об'їзду мосту на Одещині

Ціни не зростуть — Свириденко про шляхи об'їзду мосту на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:38
Уряд розгортає об'їзні шляхи після удару по мосту на Одещині — Свириденко обіцяє, що ціна на транспорт не зростуть
Прем'єрка Юлія Свириденко. Фото: УНІАН

Уряд екстрено відновлює логістику після цинічної атаки росіян на ключовий міст, що зв'язує Одесу та Ізмаїл. Влада вже організовує альтернативні маршрути для транспорту.

Про це офіційно заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Без паніки на заправках

У Кабміні запевняють: регіон не залишиться в ізоляції. Найголовніше питання — ресурси. Урядовці гарантують, що дефіциту не буде.

Свириденко наголосила: цінових коливань не допустять. Вартість пального залишиться стабільною. Гуманітарна ситуація під контролем — область має всі необхідні запаси. Банківська система та платежі працюють без збоїв.

Автобуси й потяги замість авто

Транспортну схему перекроюють на ходу. Щоб люди могли пересуватися між районами, влада спрощує умови для пасажирських перевізників.

Акцент роблять на автобусах. Паралельно "Укрзалізниця" розширює свої можливості на цьому напрямку. Бізнес також отримає умови для безперервної роботи, щоб економіка регіону не стала.

Координацію всіх служб доручили віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі. Також Київ узгоджує свої дії з міжнародними партнерами, адже логістика Одещини важлива для експорту.

Нагадаємо, 19 грудня російські війська атакували міст на трасі Одеса-Рені. Окупанти завдали удару балістичними ракетами, випущеними з анексованого Криму.

Внаслідок атаки РФ було припинено роботу КПП "Паланка" та "Старокозаче" між Україною та Молдовою.

Одеса міст транспорт Юлія Свириденко ціни війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації