Україна
Цены не вырастут — Свириденко о путях объезда моста на Одещине

Цены не вырастут — Свириденко о путях объезда моста на Одещине

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:38
Правительство разворачивает объездные пути после удара по мосту в Одесской области — Свириденко обещает, что цена на транспорт не вырастут
Премьер Юлия Свириденко. Фото: УНИАН

Правительство экстренно восстанавливает логистику после циничной атаки россиян на ключевой мост, связывающий Одессу и Измаил. Власти уже организуют альтернативные маршруты для транспорта.

Об этом официально заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также:

Без паники на заправках

В Кабмине уверяют: регион не останется в изоляции. Самый главный вопрос — ресурсы. Чиновники гарантируют, что дефицита не будет.

Свириденко подчеркнула: ценовых колебаний не допустят. Стоимость горючего останется стабильной. Гуманитарная ситуация под контролем - область имеет все необходимые запасы. Банковская система и платежи работают без сбоев.

Автобусы и поезда вместо авто

Транспортную схему перекраивают на ходу. Чтобы люди могли передвигаться между районами, власти упрощают условия для пассажирских перевозчиков.

Акцент делают на автобусах. Параллельно "Укрзализныця" расширяет свои возможности на этом направлении. Бизнес также получит условия для беспрерывной работы, чтобы экономика региона не стала.

Координацию всех служб поручили вице-премьер-министру Алексею Кулебе. Также Киев согласовывает свои действия с международными партнерами, ведь логистика Одесской области важна для экспорта.

Напомним, 19 декабря российские войска атаковали мост на трассе Одесса-Рени. Оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, выпущенными из аннексированного Крыма.

В результате атаки РФ была прекращена работа КПП "Паланка" и "Староказачье" между Украиной и Молдовой.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
